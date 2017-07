‘Intel stopt met het ontwikkelen van wearables’

Business

Intel heeft de afdeling die zich bezighield met de ontwikkeling van wearables opgeheven. De organisatie wil zich nu gaan richten op augmented reality, aldus een bron van CNBC.

De chip gigant was vermoedelijk al enkele jaren bezig met het aanpassen van haar wearables strategie. In november 2016 claimde TechCrunch al dat Intel een stap terug nam op dit vlak, nadat de acquisitie van het Basis fitnesshorloge niet zoals verwacht ging. Intel ontkende dit echter en beweerde nog lang niet klaar te zijn. Zo zou het bezig zijn met de ontwikkeling van verschillende nieuwe producten.

Destijds zongen er geruchten rond dat Intel 80 procent van haar werknemers in het wearables segment had laten gaan. Dit bevestigt de bron van CNBC nu, die ook zegt dat Intel twee weken geleden de hele afdeling heeft opgeheven. De New Technologies Group van de organisatie, dat zich specialiseert in de nieuwe, meest innovatieve segmenten, wil zich nu gaan richten op augmented reality.

De levensweg van Intel’s wearables

Na de acquisitie van Basis Science in maart 2014 voor 100 miljoen dollar, hoopte Intel een grote rol te gaan spelen in de wearables markt. Zo zei CEO Brian Krzanich toen nog dat hij “de mogelijkheid wilde om zijn telefoon thuis te laten” en dat die tijd nabij was. Na de acquisitie van Basis Science, nam Intel ook nog Recon over in juni 2015. Verder ging het partnerschappen aan met bijvoorbeeld Fossil en Tag Heuer. In haar marketing gebruikte de organisatie beroemdheden als 50 Cent om zo wearables onder de aandacht te brengen.

In augustus 2016 moest Intel echter het Basis Peak fitnesshorloge terugroepen. Deze kon mogelijk oververhitten, waardoor brandplekken of blaren ontstonden. Kort daarop volgde het besluit om de software support van het Peak horloge volledig stop te zetten. Een opvolger werd nooit uitgebracht.

Intel heeft nog niet gereageerd op het bericht van CNBC en blijft voorlopig haar wearables nog adverteren op de website.