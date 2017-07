Startup ontwikkelt zelfrijdende auto zonder dure radarinstallatie

Business

Belangrijk voor zelfrijdende auto’s is een goed functionerend en compleet up-to-date kaartensysteem. Zijn de wegennetwerken niet goed in kaart gebracht, loop je het risico dat de auto’s niet goed weten waar ze heen moeten en minder veilig over de weg rijden. Dat vormt nog enigszins een uitdaging, want wegen veranderen continu. De startup Lvl5 wil daar iets mee gaan doen, zonder te steunen op complexe radarsystemen.

In een special kijkt de site The Verge naar de plannen van het bedrijf. Dat werd opgericht door Andrew Kouri en Erik Reed – die allebei werkten voor het Autopilot team van Tesla – en George Tall, die als computer vision engineer voor iRobot werkte. Waar bedrijven als Waymo en TomTom volop inzetten op de ontwikkeling van ingewikkelde en vaak dure radarsystemen om de auto’s veilig over de wegen te laten navigeren, wil de startup het met alleen camera’s doen die al op de markt verkrijgbaar zijn.

Vooral dat laatste is interessant, want het maakt de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s een stuk makkelijker. Voor hun systeem werken ze samen met onder meer Uber en Lyft, die 2.500 chauffeurs rond laten rijden met een camera. Die camera is gekoppeld aan de systemen van Lvl5 en heeft de afgelopen drie maanden zo’n 800.000 kilometer aan weggegevens geregistreerd. Om de gereden meter wordt er niet alleen een beeld gemaakt, ook verzamelt een speciale smartphone-app GPS-gegevens en data van de versnellingsmeter. Vervolgens wordt al die data teruggestuurd naar de centrale hub van Lvl5, waar een computeralgoritme de gegevens omzet in een 3D-kaart.

Dit kaart wordt, doordat er constant beelden gemaakt worden en doorgestuurd naar de servers van Lvl5, continu ververst. Vooralsnog is de startup enkel in de Verenigde Staten actief, maar is men wel van plan de technologie snel uit te rollen naar andere landen. Het principe kan ook vrij eenvoudig uitgerold worden, waarvoor een samenwerking met grote autofabrikanten vermoedelijk de weg vooruit is.

Overigens werkt ook Bosch aan de auto van de toekomst. Techzine bezocht eerder deze week de Bosch Mobility Experience en schreef er een special over, die je hier kan lezen.