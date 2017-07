WhatsApp veruit de populairste app in Nederland

Apps & Software

Wel heel veel Nederlanders gebruiken berichtenapp WhatsApp. Maar liefst 12,1 miljoen Nederlanders hebben de app op hun smartphone geïnstalleerd. Ruim driekwart – dus 9,6 miljoen mensen – verstuurt dagelijks berichten met de app. Ook de Facebook-app en Snapchat doen het goed.

Dit blijkt uit het Dutch Apps Market rapport van Telecompaper. Dat meldt dat 90 procent van alle Nederlanders (12 – 80 jaar) met een mobiele telefoon beschikt over een smartphone. 2,5 jaar geleden was dat nog 81 procent, en de groei is volgens het rapport bovenal behaald bij de groep van 50-plussers. Bij jongere generaties lag het percentage mensen met een smartphone al rond de 90 procent.

WhatsApp veruit het populairst

WhatsApp blijkt veruit de populairste berichtenapp te zijn. Ruim 12,1 miljoen Nederlanders hebben de applicatie op hun smartphone staan en volgens Telecompaper zijn er ook geen verschillen meer te zien tussen ouderen en jongeren, manen en vrouwen en hoog- of laagopgeleiden.

9,6 miljoen Nederlanders sturen dagelijks een bericht via de app. Eens per week gebruikt zo’n 11,3 miljoen van de Nederlanders de app. Behalve voor het versturen van berichtjes, bellen mensen ook steeds meer met WhatsApp: tegenwoordig bijna 17 minuten per week. Het aantal belminuten via WhatsApp is niet gegroeid, maar dat komt volgens Telecompaper vooral doordat er veel ongelimiteerde belbundels in omloop zijn, waardoor het niet nodig is om een app als WhatsApp te gebruiken hiervoor.

Andere populaire apps

De tweede populairste app onder Nederlanders is volgens Telecompaper die van Facebook. Volgens het rapport gebruiken 7,1 miljoen Nederlanders de app elke dag. Dat komt neer op 77 procent van de 9,2 miljoen Nederlanders die deze app op hun smartphone geïnstalleerd hebben.

Daarna is Snapchat de populairste app, met 2,1 miljoen dagelijkse gebruikers. Dat is 60 procent van de 3,5 miljoen Nederlanders die hem geïnstalleerd hebben. Het zijn overigens vooral jongeren die dag doen: volgens Telecompaper heeft 83 procent van de 12 tot 19-jarigen hem op hun smartphone staan, tegenover 5 procent van de 50-plussers.

Tot slot noemt Telecompaper ook de app Pintereest nog. Deze wordt dagelijks door 680.000 Nederlanders gebruikt en staat op dit moment op 680.000 Nederlandse smartphones. De app is vooral populair onder vrouwen: 28 procent van de Nederlandse vrouwen heeft de app op hun smartphone staan, tegenover 6 procent van de mannen.