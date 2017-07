“Windows 10 S niet alleen voor studenten”

Apps & Software

Vorige week tijdens het Microsoft Inspire evenement gaf het bedrijf haar partners instructies over hoe ze het beste Windows 10 Pro en Windows 10 S apparaten konden verkopen aan zakelijke klanten.

Tijdens het zakelijke evenement kwamen verschillende partners, waaronder resellers en OEM’s, bij elkaar om door Microsoft bijgepraat te worden. Er werd onder andere gesproken over de verkoop van de Windows 10 Pro en Windows 10 S pakketten.

Zo wordt aangeraden om Microsoft 365 Business aan te bieden aan zakelijke gebruikers. De Business editie combineert Office 365 Business Premium met de op maat gemaakte security- en managementfuncties van Windows 10 en Enterprise Mobility + Security.

De versie van Windows 10 in het Microsoft 365 Business pakket wordt ‘Windows 10 Business’ genoemd. Windows 10 Business beschikt over alles wat Windows 10 Pro biedt met daarbij nog Windows Defender Security Controls, Windows AutoPilot en mogelijkheden voor de implementatie van Automatic Office applicaties, zeiden Microsoft werknemers tijdens Inspire.

Windows 10 S

Ook de positionering omtrent Windows 10 S werd besproken. Windows 10 S is de versie van het besturingssysteem dat geïnstalleerd is op de nieuwe Surface Laptop. Het is een versie van Windows 10 waarop je alleen Windows Store applicaties kunt gebruiken. Je kunt dit zien als een tegenhanger van het Chrome OS zoals dat op Chromebooks is geïnstalleerd. Hiermee wordt extra security en een betere performance beloofd. Het is tot het eind van dit jaar mogelijk om Windows 10 S gratis te upgraden naar Windows 10 Pro.

Microsoft heeft tevens aangekondigd dat Windows 10 niet exclusief voor de Surface-lijn is. Zo werd gezegd dat OEM’s op den duur andere, goedkopere apparaten met Windows 10 S als besturingssysteem uit zullen brengen. Opvallend was verder dat het bedrijf tijdens Inspire aangaf dat Windows 10 S ook zeker geschikt is voor zakelijke gebruikers. Dit terwijl in eerste instantie studenten de doelgroep zouden zijn.