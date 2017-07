Even voorstellen: IT ARENA technologiefestival in Oekraïne

Business

Er zijn jaarlijks veel evenementen in de wereld van de technologie. De meeste daarvan zijn in steden in West-Europa, de VS of in het Verre Oosten. In Oekraïne wordt echter ook aan de weg getimmerd op dit vlak. In Lviv vindt tussen 29 september en 1 oktober het naar eigen zeggen ‘grootste IT-evenement van Oost-Europa plaats’. Het evenement heeft echter ambities om door te dringen tot West-Europa, vandaar dat er op dit moment ook in dit deel van het continent ruchtbaarheid gegeven wordt aan het festival.

IT ARENA is geen alledaags IT-evenement overigens. Er zit ook een dancefestival aan vast, Futureland Festival. Daarvoor heeft het bedrijf achter het evenement de elektronische formatie Cassius weten te strikken. Op dit festival komen meer dan 5000 mensen af.

Het IT-evenement

Een extra festival is leuk voor de liefhebbers, maar ons gaat het om het IT-gedeelte van het programma. Er komen volgens de opgave van IT ARENA zelf zo’n 2000 deelnemers op af en er worden in totaal zo’n 40 sprekers beloofd. Op dit moment zien we daar sprekers van onder andere Amazon Web Services (AWS), Indiegogo, Bayer, Leap Motion, Airbnb en de Bluetooth Special Interest Group tussen staan. Het festival lijkt met name gericht te zijn op de zakelijke markt.

IT ARENA heeft een speciale competitie opgezet voor startups, de Startup Competition, volgens de organisatie bedoeld voor ‘revolutionary startups’. Je kunt je startup hier tot 20 september voor aanmelden. De enige eisen die worden gesteld zijn dat de startup niet ouder mag zijn dan 2 jaar, in ieder geval een demomodel moet hebben van het product dat wordt ontwikkeld en niet meer dan 100.000 dollar moet hebben opgehaald. Klik hier voor meer informatie hierover.

Mocht je benieuwd zijn naar wat je mag verwachten van IT ARENA, dan kun je hieronder de officiële aftermovie zien van het evenement van vorig jaar:

Voor de liefhebbers van het aan IT ARENA gekoppelde festival, hebben we hier ook de officiële aftermovie van het Futureland Festival toegevoegd:

Wil je meer informatie over IT ARENA, dan kun je deze link volgen.

Techzine is een van de mediapartners van IT ARENA, om ook in dit deel van Europa aandacht te vragen voor het evenement. Vandaar dat je dit artikel bij ons leest.