Lenovo toont nieuwe AI concepten tijdens Tech World 2017

Hardware

Lenovo heeft tijdens Tech World 2017 enkele van haar meest ambitieuze concepten laten zien. Met een focus op AI, werden onder andere een nieuwe augmented reality headset en een kledingstuk dat het hart monitort tentoongesteld.

Lenovo zal bij de meesten van jullie voornamelijk bekend zijn als leverancier van laptops (bijvoorbeeld de Yogabooks), maar de organisatie is ook continu bezig met innoverende producten ontwikkelen. Tijdens Tech World 2017 liet het meer dan alleen een paar nieuwe kleuren voor de Yogabook zien en presenteerde het bedrijf verschillende concepten met betrekking tot artificial intelligence, aldus Engadget.

Lenovo daystAR

Zo ook de Lenovo daystAR headset; een autonoom functionerende headset met een zichtveld van 40 graden. Hij hoeft dus niet op een telefoon of PC aangesloten te worden. De organisatie verwacht dat applicaties voor de daystAR headset ontwikkeld zullen worden met gebruik van haar eigen AR platform.

SmartCast+

Op het gebied van speakers introduceerde Lenovo de SmartCast+. De smartspeaker zou Amazon’s Echo en Google Home moeten overtreffen door middel van een feature waarmee het geluiden en objecten kan herkennen. Ook beschikt de SmartCast+ over een ingebouwde projector. Lenovo hoopt het apparaat te kunnen toepassen in het onderwijs.

CAVA

Als concurrent van Siri en Alexa heeft Lenovo CAVA ontworpen, de Context Aware Virtual Assistant. CAVA maakt gebruik van deep learning, waarmee hij gezichten leert herkennen en spraak leert begrijpen. Daarmee begrijpt de assistent dus als het goed is precies wat de gebruiker haar vraagt. Het leert de gewoontes van de gebruiker kennen en baseert daar eventuele aanbevelingen op. Als je in de nabije toekomst een afspraak hebt, zal CAVA het weer en verkeer analyseren en je aanraden wanneer je het beste kan vertrekken.

SmartVest en Xiaole

SmartVest is een kledingstuk dat je draagt waarmee je hartslag 24/7 wordt gemeten. Door 10 textielsensoren in de met ECG-uitgeruste kleding worden gebruikers gewaarschuwd wanneer er iets niet in de haak is met het hart.

Tot slot presenteerde Lenovo het automatische klantenservice platform Xiaole. Dit platform leert zichzelf omgaan met klanten door interacties te analyseren. Door deze kennis vervolgens toe te passen maakt het volgens Lenovo ieder gesprek persoonlijker en komt het natuurlijker over.

Of deze concepten uiteindelijk uitgewerkt worden tot producten die ook op de markt verschijnen, is nooit zeker. Het laat echter wel zien dat Lenovo net als andere grote organisaties bezig is met het ontwikkelen van AI-apparaten.