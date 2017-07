Microsoft komt met slimme Cortana-thermostaat

Consumer

Microsoft is niet van plan om de toekomst van het smart home bij bedrijven als Amazon en Alphabet te leggen. En dus heeft de technologiereus vandaag een slimme thermostaat gepresenteerd, die het in samenwerking met Johnson Controls heeft ontwikkeld. Het gaat om GLAS, een mooi ontworpen thermostaat die past bij een moderne inrichting.

Wat Microsoft betreft, vindt GLAS de thermostaat opnieuw uit. Het gaat om een doorzichtig aanraakscherm, dat onder meer de temperatuur weergeeft. Gebruikers kunnen steunen op de digitale assistnet Cortana om de temperatuur te veranderen. Uiteraard is er ook een smartphone app, waarmee gebruikers de temperatuur van een afstandje kunnen aanpassen.

De thermostaat werkt verder met de Windows 10 IoT Core en kan daarmee de aanwezigheid van mensen in het huis registreren. Ook kan het de luchtkwaliteit zowel binnen als buiten bijhouden. Of die laatste functies ook naar GLAS komen is dan weer niet bekend. Microsoft en Johnson Controls hebben niks bekend gemaakt over de precieze functionaliteiten van de slimme thermostaat en ook niks over de releaseplannen.

Wel zegt de thermostaat iets over de plannen van Microsoft met zijn software. Het is namelijk de uitgesproken intentie van het bedrijf om zijn software veel breder toe te passen in de levens van de gemiddelde consument dan alleen op een computer of laptop. Daarvoor presenteerde het enkele maanden geleden ook al in samenwerking met Haman Kardon een slimme speaker die werkt met Cortana.