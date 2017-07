Winst Qualcomm zakt in, schiet juist Apple te hulp?

Business

De ruzie tussen Apple en Qualcomm blijft interessant om te volgen. Enerzijds vechten de twee bedrijven in de rechtbank van meerdere landen met elkaar en raken er steeds meer partijen bij betrokken, maar anderzijds zijn ze wel van elkaar afhankelijk. Dat blijkt vandaag maar weer, nu er geruchten zijn dat Apple een grote bestelling van LTE-modems wil plaatsen bij Qualcomm.

De site Fudzilla stelt op basis van bronnen bij Apple dat het bedrijf graag meer Qualcomm 4G-modems wil bestellen voor de aankomende iPhone-modellen. Apple wil dat omdat de chips van Qualcomm het snellere Gigabit LTE ondersteunen en het door te steunen op Intel-modems enigszins achterloopt op de concurrentie.

Volgens de geruchten willen diverse Amerikaanse telecomaanbieders deze kerstperiode gaan adverteren met de snellere Gigabit LTE-netwerken. Het courante modem van Intel, de XMM 7480, biedt daar geen ondersteuning voor. Dat zou voor klanten mogelijk een reden kunnen zijn om geen Apple-telefoon aan te schaffen, omdat Android-modellen die functie wel bieden. Om die reden zou Apple dan ook die modems willen gaan kopen bij Qualcomm, dat de ondersteuning wel al ingebouwd heeft.

Winstdaling Qualcomm

Qualcomm zal blij zijn met een dergelijke bestelling. Het slepende conflict met Apple rond de betaling van licentiekosten, begint een grote impact te hebben op de financiën van het bedrijf. Vandaag blijkt dat de omzet van de chipfabrikant afgelopen kwartaal met maar liefst 11 procent daalde naar 5,4 miljard dollar. Zakenblad Forbes meldt daarbij nog dat de winst nog veel lager lag en met 40 procent naar 866 miljoen dollar daalde.

Die winstdaling komt voort uit dat dispuut met Apple. De inkomsten uit patentlicenties daalden namelijk met 42,5 procent afgelopen kwartaal en bedroegen nog maar 1,17 miljard dollar. Dat terwijl het bedrijf wel meer haalde uit de productie van chips, namelijk 4,05 miljard dollar (+5%). Qualcomm blijft ook optimistisch, blijkt wel uit een statement van CEO Steve Mollenkopf:

“Onze producten en technologieën blijven aan de basis staan van de wereldwijde smartphone-industrie en we breiden uit naar veel opwindende nieuwe productcategorieën, waaronder auto’s, mobiele computers, netwerken en het IoT. We geloven dat we gelijk hebben in het dispuut met Apple en hebben nieuwe acties ingezet om de waarde van onze technologieën te blijven beschermen.”

Import in Duitsland stilleggen

Deel van die nieuwe handelingen is het openen van zaken tegen Apple in onder meer München en Mannheim. Qualcomm wil tijdelijk de import en verkoop van iPhones in Duitsland stil laten leggen, volgens EVP Don Rosenberg “omdat Apple Qualcomm’s technologie blijft gebruiken zonder daar voor te betalen. De voorziening die wij aanvragen omvat ook Apple’s verkoop en import van de laatste generatie iPhones in Duitsland. Qualcomm’s innovaties vormen het hart van iedere iPhone en gaan vérder dan modemtechnologieën en mobiele standaarden. De patenten waar wij aanspraak op maken in deze rechtszaken gaan over twee technologieën die belangrijk zijn voor functies op een iPhone, maar deze zijn geen ‘standards-essential’ patenten en vallen ook niet onder FRAND licentieverplichtingen.”

De zaak in Duitsland is de zoveelste escalatie van het conflict tussen de twee bedrijven. Het begon allemaal in januari met Apple dat stelde jarenlang te veel betaald te hebben aan Qualcomm voor de licentie op enkele van de patenten van dat bedrijf. Daarover wilde Apple niet alleen nieuwe afspraken maken, maar ook een schadevergoeding van 1 miljard dollar. Tot die zaak opgelost is, betaalt Apple geen licentievergoedingen meer. Dus ook niet aan zijn fabrikanten.

Die laatste werden vervolgens ook door Qualcomm aangeklaagd. Gisteren werd dan weer bekendgemaakt dat die fabrikanten Qualcomm juist weer aanklaagden omtrent overtredingen van het mededingingsrecht. Volgen jullie het nog? Uiteindelijk is het voor alle betrokken bedrijven, die elkaar toch echt nodig hebben, in ieder geval een kostbaar conflict.