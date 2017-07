OM runt en sluit online ‘darkweb’ marktplaats Hansa Market

Services

Zojuist heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt dat zij al maanden het beheer over ‘darkweb’ marktplaats Hansa Market heeft gevoerd. In overleg met de FBI heeft het OM deze marktplaats bewust open gehouden tot nadat de FBI Alphabay uit de lucht zou halen. De opsporingsdiensten verwachtten dat veel Alphabay-gebruikers over zouden stappen naar Hansa Market, wat ook gebeurde.

Wat is/was Hansa Market en wat zijn de gevolgen van de sluiting?

Hansa Market was een marktplaats op het ‘darkweb’. Het ‘darkweb’ is een gedeelte van internet waar mensen geheel anoniem kunnen bewegen. De marktplaatsen daar richten zich dan ook niet op kinderspeelgoed of boeken, maar op de verkoop van drugs, creditcard-gegevens of wapens. De afrekening gaat via Bitcoins die de marktplaats beheert. Volgens cijfers van het Openbaar Ministerie waren er per dag zo’n 1000 bestellingen. In de tijd dat zij de site in beheer had zijn er ruim 50.000 transacties geteld. Ook is er voor ruim 2 miljoen euro aan Bitcoins buitgemaakt.

De website is vandaag dus door het openbaar ministerie gesloten. In eerdere gevallen bleek er direct na sluiting van een ‘darkweb’ marktplaats direct een opvolging klaar te staan. Aangezien men nu bekend heeft gemaakt dat Hansa Market bewust was ingezet om na sluiting van Alphabay de klandizie op te vangen is men nu wellicht sceptischer.

Ongetwijfeld volgt er de komende dagen meer nieuws, maar nu is al bekend dat er 1765 verschillende verkopers zijn geanalyseerd. De adresgegevens van meer dan 10.000 buitenlandse kopers zijn aan opsporingsorganisatie Europol verstrekt. Daarnaast hebben koeriers- en postbedrijven in Nederland nog eens zo’n 500 adressen gehad. Dit om de levering van bestelde illegale goederen te voorkomen. Deze mensen zijn waarschijnlijk niet alleen hun geld kwijt. Zij kunnen er ook vanuit gaan dat zij voor justitie onderwerp van onderzoek zijn.

Wij verwachten dat kopers en verkopers van illegale waar weer op zoek zullen gaan naar een andere manier om met elkaar te handelen. Net zo zeker is dat justitie dit weer zal trachten te voorkomen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in dit kat- en muisspel.