SAP heeft kwart Nederlandse CRM-markt in handen

SAP is nog altijd de grootste partij als het gaat om CRM-oplossingen bij bedrijven in Nederland met 50 of meer medewerkers. In dit segment is meer dan een kwart van de CRM-oplossingen afkomstig van SAP.

Daarmee behoudt het dus haar positie als marktleider in Nederland. Op de tweede plaats staat Microsoft met 18,2 procent en Salesforce sluit de top 3 met 12 procent. Er is nog altijd een grote diversiteit aan CRM-oplossingen die in Nederland gebruikt worden. In totaal worden er in een analyse door Computer Profile, een zelfstandige database marketingorganisatie, ruim 200 verschillende CRM-oplossingen genoemd.

Verschillen in marktaandelen per segment

Computer Profile hield ongeveer 6700 interviews met Nederlandse commerciële en publieke bedrijfsvestigingen, met ten minste 50 medewerkers, over hun gebruik van CRM-software. In het onderzoek kwamen duidelijke verschillen naar voren binnen de verschillende marktsegmenten. Zo is SAP binnen multinationals een duidelijke marktleider met 37 procent in het segment. Dit is tevens het sterkste segment voor Salesforce, waar het een 20 procent marktaandeel heeft. Verder is SAP ook marktleider in het publieke domein en bij nationale bedrijven. Microsoft doet het vooral goed bij middelgrote bedrijven met 50 tot 250 medewerkers.

Stijgend gebruik CRM

Het onderzoek vermeldt ook dat het aantal locaties waar een CRM-softwaresysteem gebruikt wordt in de afgelopen jaren is gestegen. Momenteel beschikt 36 procent van de locaties namelijk over een CRM-systeem, waarbij dit vier jaar geleden nog 30 procent was. Daarnaast blijkt dat naarmate een locatie meer medewerkers heeft, zij eerder gebruik maken van een CRM-systeem.

SAP ook grootste marktaandeel in ERP

SAP is niet alleen marktleider in de CRM-markt, maar is met zijn ERP-oplossingen ook de grootste partij bij bedrijven met 50 of meer medewerkers. 38,8 procent van deze bedrijven gebruikt de ERP-oplossingen van SAP. Op de tweede plaats staat wederom Microsoft, met een marktaandeel van 11 procent. Exact staat op het gebied van ERP op de derde plaats.

In alle segmenten is SAP de marktleider, maar de organisatie ziet een enorme uitschieter in het segment multinationals, waar het een aandeel heeft van bijna 65 procent in de ERP-markt. Binnen de publieke sector doen Oracle en Exact het goed, met 14,6 en 14,5 procent marktaandeel. In middelgrote bedrijven is het aandeel redelijk verdeeld. Hoewel SAP nog het grootste aandeel heeft met 16,3 procent, volgen Microsoft en Exact daar kort op.