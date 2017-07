Workspace 365 introduceert hybride versie voor browser-based werken

Apps & Software

Workspace 365 krijgt een update met daarin een nieuwe hybride versie van de software. Nieuwe features, zoals de integratie van bestaande fileserver en Clientless RDP-ondersteuning, maken het voor organisaties mogelijk om bestaande technologieën te combineren met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van online werkplekken.

Dit kondigde New Day at Work, de ontwikkelaar de software, eerder vandaag aan. Volgens New Day at Work hebben veel organisaties behoefte aan de integratie van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van online werkplekken, omdat zij geen migratietrajecten willen starten en door eerder gedane investeringen nog niet zijn overgestapt.

Combineren

Met de nieuwe release van Workspace 365 komen OneDrive, SharePoint en lokale fileservers samen in één documenten app. Hiermee hoeven bedrijven volgens New Day At Work niet meer alles in één keer naar de cloud te migreren. Een IT-admin kan zelf kiezen welke fileservers gemigreerd worden. Dit houdt in dat deze geleidelijk kunnen worden uitgefaseerd. Zo kan iedere organisatie de transitie op zijn eigen tempo maken.

Clientless RDP

In de hybride versie van Workspace 365 zit een Clientless RDP. Dit heeft volgens New Day At Work meerdere voordelen. Lokale applicaties kunnen worden bereikt zonder opnieuw in te loggen bijvoorbeeld. Je kunt de Clientless RDP rechtstreeks koppelen aan de terminal services gateway van Microsoft. Load balancing (het automatisch verdelen van de capaciteit) behoort nu tot de mogelijkheden. Zo worden de servers automatisch in- en uitgeschakeld wanneer deze optimale capaciteit bereikt hebben of juist niet in gebruik zijn.

Power BI en vernieuwd design

Workspace 365 gaf eerder al inzicht in agenda-items, ongelezen e-mails, recente bewerkte documenten en nieuwsberichten. Aan de hybride versie wordt nu ook Power BI van Microsoft. Beheerders van Workspace 365 kunnen de belangrijkste informatietegels uit Power BI toevoegen in gebruikersgroepen. Daarnaast kunnen medewerkers zelf Power BI-tegels toevoegen aan hun werkplek, waardoor direct inzicht in de benodigde informatie mogelijk wordt gemaakt.

Tevens wordt in de nieuwe versie van Workspace 365 het design grondig aangepast. Het voornaamste doel hiervan is meer rust creëren in de lay-out. Op deze manier moeten gebruikers nog sneller de juiste informatie of applicatie kunnen vinden.

Erik Nicolai, medeoprichter van New Day at Work, zei het volgende over de hybride versie van de software: “Met de lancering van de hybride versie van Workspace 365 hebben wij er bewust voor gekozen om de oude en nieuwe wereld nog meer met elkaar te combineren. Daarnaast willen we er alsmaar voor zorgen om steeds meer informatie op een slimme manier te ontsluiten en dat lukt goed.”