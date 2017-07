Personeel Bynder niet welkom op eigen kantoor

Business

Het Nederlandse techbedrijf Bynder heeft besloten om in de week van 31 juli geen personeel toe te laten op kantoor. Dit om zo de creativiteit van de werknemers te stimuleren.

Bynder, een techbedrijf met de hoofdvestiging in Amsterdam, zal binnenkort een remote werkweek gaan houden. Dit betekent dat de werknemers een week lang het kantoor niet in mogen. Bynder oprichter en CEO Chris Hall vertelt:

“Het idee voor de remote werkweek is ontstaan toen we ons beleid voor onbeperkt verlof evalueerden. Tijdens de zomermaanden wil niemand voortdurend op kantoor zitten. Dat komt de creativiteit en productiviteit niet ten goede. Maar voor veel mensen is het toch een grote stap om thuis of op een andere locatie te werken. Terwijl je met de juiste tools eigenlijk overal aan de slag kan. Daarom willen we onze medewerkers stimuleren om nieuwe werkplekken te ontdekken. Dat hoeft echt niet perse thuis te zijn: ik reis de hele wereld over en red me prima vanuit hotelkamers en koffiebarretjes. Er is bijna overal wifi – dan kom je een heel eind.”

De bedoeling is dus dat het personeel elders hun werkzaamheden zal gaan uitvoeren. Dit kan vanuit huis zijn, maar ook in een café of terras. Het bedrijf denkt dat de afwisselende locatie de creativiteit ten goede zal komen en de werkdruk te verlichten. Tevens hoopt men dat andere bedrijven het voorbeeld zullen volgen:

“We willen werknemers en managers een steuntje in de rug geven. Natuurlijk zal niet iedereen gelijk voor een week gaan, maar een dag lijkt haalbaar. Als veel bedrijven meedoen wordt het misschien wel een jaarlijks fenomeen. Ik vind het een vrolijke gedachte dat straks iedereen vanaf een inspirerende plek zit te werken. Zelf geef ik het goede voorbeeld: ik klok de komende weken in vanaf een hagelwit strand in Azië.”

Bynder is een Digital Asset Management bedrijf dat naast Amsterdam vestigingen heeft in Rotterdam, Londen, Boston, Barcelona en Dubai. Ze hopen met hun initiatief een terugkerend evenement op te zetten. Meedoen kan via deze link.