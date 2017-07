Google brengt Motion Stills voor Android uit

Mobile

Een jaar nadat de app op iOS gelanceerd werd, heeft Google de Motion Stills app nu in andere vorm uitgebracht voor Android. Waar de app voor iOS echt bedoeld was om de Live Photos om te zetten in gifjes en video’s, is de Android-versie omgevormd tot een echte camera-app.

“Met Motion Stills voor Android hebben we een nieuwe opname-ervaring gebouwd, waarin alles wat je opneemt direct getransformeerd wordt tot prachtige korte clips die makkelijk te kijken en delen zijn,” schrijft Google in de aankondiging van de app. Er zijn min of meer twee functies in de app: het maken van motion stills en fast forwards.

De motion stills zijn volgens Google gifjes, maar lijken eigenlijk vooral traditionele video’s te zijn, van maximaal drie seconden lang. Volgens Google worden geschoten beelden direct omgezet in gifjes en hoef je niet te wachten. Deze optie ziet er als volgt uit.

Maar interessanter zijn de fast forwards, die tot een minuut aan video kunnen verwerken tot korte clips. De video’s die middels deze functie gemaakt worden, worden door de app volledig gestabiliseerd. Daarnaast kan je zelf kiezen of ze sneller afgespeeld worden en kan dat 2 tot 8 keer zo snel. Daardoor is het mogelijk om erg geinige beelden te maken en mooie video’s te delen met andere mensen. Dat ziet er als volgt uit:

De app Motion Stills for Android is vanaf nu te downloaden in de Google Play Store. Hij is beschikbaar voor gebruikers van Android 5.1 en nieuwer.