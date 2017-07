‘Samsung wederom producent iPhone chips’

Business

Samsung was de voornaamste producent van iPhone chips tot 2013, toen Apple Taiwanese concurrent TSMC exclusieve productierechten gaf. Helemaal terug in 2011 klaagde Apple Samsung nog aan wegens het kopiëren van de iPhone. Hierna werden er al minder chips gekocht bij Samsung en begon TSMC steeds meer te leveren aan Apple. Nu zou Apple toch weer bij de Koreaanse concurrent uitgekomen zijn.

Volgens bronnen van The Korea Herald bracht Kwon Oh-hyun, één van Samsung’s drie co-CEO’s en degene die zich richt op de chipdivisie, in juni een bezoekje aan het Apple hoofdkantoor in California. Dit zou naar verluidt een grote rol hebben gespeeld in het tot stand komen van de nieuwe overeenkomst. Samsung kondigde in maart aan dat het EUVL machines had gekocht, waarmee het 7nm chips kan produceren. Het gerucht gaat nu dat deze keuze werd gemaakt om zo de zaken van Apple terug te winnen.

Geen exclusieve rechten voor Samsung

Dezelfde bronnen zeiden dat de Kwon Oh-hyun Apple kon overtuigen door Samsung’s kennis van OLED. Samsung is namelijk marktleider op het gebied van OLED-productie en de enige OLED leverancier voor de aankomende iPhone.

Samsung zal echter geen exclusieve productierechten krijgen, zoals TSMC deze kreeg in 2013. TSMC zal namelijk nog steeds een rol spelen in het leveren van chips voor de nieuwe iPhone, omdat zij eerder 7nm technologie implementeerden dan concurrenten. Volgens de bronnen zal Samsung een deel van de productie voor op zich nemen. Samsung is naar verluidt van plan om het testen van de nieuwe chip-productie machines voort te zetten. Daarna zou het om het definitieve akkoord van Apple vragen. Als dat er is, kan de productie van chips van start gaan.

Samsung verwacht dit jaar een recordwinst te behalen. Deze deal met Apple zal hier alleen maar verder aan bijdragen. Apple en Samsung hebben niet gereageerd op het bericht.