Microsoft ziet winst verdubbelen, kleine omzetdaling Surface-producten

Business

Microsoft meldt dat de omzet afgelopen kwartaal met maar liefst 13 procent gegroeid is ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf kon een omzet van 23,3 miljard dollar in de boeken zetten en zag zijn winst verdubbelen naar 6,5 miljard dollar. Dat komt vooral door sterke prestaties van de clouddiensten, maar ook op andere gebieden groeide de omzet van het bedrijf.

Afgelopen kwartaal zag Microsoft volgens The Verge zijn omzet uit clouddiensten met 15 procent groeien ten opzichte van een jaar eerder. Vooral Azure deed het goed: daar haalde Microsoft een groei van 97 procent. Ook een belangrijke overwinning is voor Microsoft het resultaat uit het Office-segment. Voor het eerst in zijn geschiedenis, zag Microsoft meer inkomen binnenkomen via de online abonnementen dan via de traditionele licenties. De groei in Office was nog relatief beperkt, slechts 5 procent ten opzichte van een jaar eerder, maar de grotere populariteit van de abonnementen laat zien dat Microsoft succesvol een transitie heeft ingezet naar een lucratiever zakenmodel.

Een segment waar Microsoft nog veel kan doen, ligt in de Surface-producten. De omzet uit die divisie daalde afgelopen kwartaal met twee procent, wat volgens het bedrijf zelf komt omdat veel producten aan het einde van hun levenscyclus zitten. Tegelijk komen er wel nieuwe producten aan, zoals de Surface Laptop en Surface Pro, die sinds half juni verkrijgbaar zijn en daardoor nog niet echt doorgedrongen tot de kwartaalcijfers.

Afgezien van de prima resultaten van de clouddiensten, zag Microsoft ook zijn LinkedIn-zaken erop vooruit gaan: het professionele sociale netwerk droeg nu voor 1,1 miljard dollar bij aan de totale cijfers. Ook uit zoekmachineadvertenties haalde Microsoft groei: in totaal 10 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Aangezien het fiscale jaar ook ten einde is nu, kan Microsoft prima cijfers melden. Het volle jaar was goed voor 96,7 miljard dollar en de nettowinst bedroeg bijna 26 miljard dollar. Ondanks goede resultaten, zal het bedrijf wel weer duizenden personeelsleden ontslaan.