Einde ondersteuning Windows XP en Vista voor Blizzard-games

Zowel Windows XP als Vista worden niet meer ondersteund door Microsoft. Het is dus vanuit security-oogpunt niet verstandig om deze besturingssystemen te blijven gebruiken. Game-ontwikkelaar Blizzard Entertainment helpt gamers die dit nog niet gedaan hebben nu een handje. Vanaf oktober kunnen de games van deze ontwikkelaar niet langer gespeeld worden op machines die draaien op Windows XP of Vista. Wil je de games kunnen blijven spelen, dan zullen ze moeten overstappen op een nieuwere Windows-versie.

Dit heeft Blizzard aangekondigd op haar forum. Microsoft ondersteunde de twee versies al niet meer met feature-updates sinds 2009 en 2012 en is inmiddels ook gestopt met security-updates voor beide versies. Op 11 april van dit jaar werden de laatste security-updates voor Vista uitgebracht. Blizzard Entertainment bleef haar spellen echter toch geschikt maken voor deze besturingssystemen. Deze keuze werd gemaakt omdat destijds nog een redelijk groot deel van de spelers gebruikmaakte van deze besturingssystemen. Nu is het wat betreft Blizzard wel mooi geweest. Klanten hebben inmiddels ruim de tijd gehad om een nieuwere versie te gaan gebruiken, iets wat volgens Blizzard gelukkig ook het geval is voor het overgrote deel ervan.

Ondersteuning zal eindigen voor World of Warcraft, StarCraft II, Diablo III, Hearthstone en Heroes of the Storm. Hoewel Hearthstone ook gemakkelijk op mobiele apparaten gespeeld kan worden, zijn spelers van de andere spellen de klos.“De spellen zullen niet langer werken op deze oudere besturingssystemen wanneer de ondersteuning stopt”, zegt Blizzard in een statement. “Daarom raden wij spelers, die nog steeds gebruik maken van een van de oudere besturingssystemen, aan naar een nieuwere versie te upgraden. We zullen deze wijziging geleidelijk doorvoeren, en zullen verdere meldingen plaatsen wanneer we de verandering voor ieder spel definitief doorvoeren.”

Het lange leven van Windows XP

Windows XP werd nog lang nadat Microsoft andere versies implementeerde gebruikt. Toen Microsoft in 2014 de stekker eruit trok, gebruikte ruim 29 procent van de internetgebruikers nog Windows XP. Zelfs vandaag de dag gebruikt 6,94 procent nog Windows XP.

Het einde van een tijdperk is dus nabij. Windows Vista is nooit echt aangeslagen, maar Windows XP blijft nog altijd populairder dan je wellicht zou verwachten op basis van de leeftijd van dit besturingssysteem. XP werd echter al in 2001 uitgebracht, dat heeft een zeer lang leven gehad.