Niantic introduceert Legendary Pokémon in Pokémon Go

Met het eenjarig bestaan van Pokémon Go is het natuurlijk tijd voor een feestje. Niantic, het bedrijf achter de populaire gaming app, doet dat door speciale zakmonsters te introduceren in de nieuwe versie. Voor het eerst komen er Legendary Pokémon naar de game.

Afgezien daarvan viert Niantic de verjaardag van de app door in de Verenigde Staten en een aantal andere landen een Pokémon Go Fest te organiseren. Maar die Legendary Pokémon zijn voor fans wellicht de belangrijkste toevoeging aan het spelletje. Er wordt namelijk al sinds de lancering om gevraagd.

Niantic maakt het mogelijk om Legendary eggs te ontdekken in gyms, maar ze zijn wel uiterst zeldzaam en krachtig gemaakt. Vermoedelijk zal je ze dus niet bepaald snel tegenkomen in het spelletje. En omdat ze zo krachtig gemaakt zijn, kunnen gamers ze Legendary Pokémon niet gebruiken ome en gym te verdedigen. Ze worden tot slot ingezet als raid bosses, en als jij en je team er een kan verslaan, krijg je de kans hem te vangen.

De eerste Legendary Pokémon wordt op 22 juli tijdens het Pokémon Go Fest in Chicago getoond. Als de aanwezigen en deelnemers op andere plekken genoeg monsters vangen, zal Niantic de eerste Legendary Raid Boss vrijgeven. Mocht die Boss Pokémon dan verslagen worden, zal die overal op de wereld tijdens Raid Battles verschijnen en bestreden kunnen worden.

Bekijk hier een video waarin Niantic de nieuwe functies laat zien.