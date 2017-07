Lexmark stelt Markvision Enterprise 3.0 beschikbaar

Apps & Software

Lexmark heeft Markvision Enterprise 3.0, de softwareoplossing voor het beheer van printerparken, beschikbaar gesteld. De nieuwe versie moet het overzicht over netwerkprinters en multifunctionals verbeteren volgens Lexmark, ongeacht de fabrikant.

Dit betere overzicht wordt verschaft door een compleet nieuw ontworpen user interface. Browserplug-ins zijn daarbij niet meer nodig. De nieuwe versie is niet alleen sneller in gebruik en installatie, maar is ook gebruiksvriendelijker en beter beveiligd. De nieuwe user interface combineert functionaliteit met een naar eigen zeggen uitgekiend visueel ontwerp, wat moet resulteren in een consistente gebruikservaring.

Markvision Enterprise 3.0 brengt alle printers en multifunctionals in kaart en verzamelt hiervan de apparaatgegevens. Gebruikers kunnen vervolgens de apparaten in groepen onderverdelen om zoekopdrachten uit te voeren. Daarnaast is het mogelijk om efficiënt taken in te plannen en apparaten te bewaken.

Automatische configuratie

Met versie 3.0 zet Lexmark een belangrijke stap in de integrale benadering van apparaatbeveiliging. Bijna alles in de nieuwe versie kan automatisch gedaan worden. Zo worden alle apparaten binnen het netwerk automatisch in kaart gebracht, waarvan vervolgens de instellingen geconfigureerd worden. Ook de toepassing van beveiligingsregels, zoals het deactiveren van ongebruikte poorten en het verscherpen van het toegangsbeheer, is geautomatiseerd.

Markvision Enterprise 3.0 kan goed overweg met het interne beveiligingsbeleid van bedrijven volgens Lexmark, door geplande inspecties uit te voeren en foutieve configuraties automatisch te corrigeren. “Markvision Enterprise van Lexmark biedt klanten sinds jaar en dag de mogelijkheid om hun complete printerpark vanuit een centrale locatie te beheren, of ze nu een handvol of duizenden apparaten bezitten”, aldus Allen Waugerman, senior VP en CTO bij Lexmark. “Markvision Enterprise 3.0 borduurt voort op deze traditie met verbeterde gebruiksvriendelijkheid en beveiliging.”

Markvision Enterprise 3.0 is per direct beschikbaar en gratis te downloaden.