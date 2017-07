AOC introduceert Porsche-monitoren PDS241 en PDS271

Hardware

AOC heeft twee nieuwe monitoren op de markt gebracht, ontworpen door het ontwerpbureau Studio F. A. Porsche. De monitoren, beschikbaar in 24 inch en 27 inch formaat, hebben door deze samenwerking een duidelijk andere look meegekregen dan je wellicht gewend bent van AOC.

De 24 inch PDS241 en de 27 inch PDS271 beschikken beide over een aan drie zijden randloos AH-IPS-paneel. De asymmetrische metalen standaard verbergt de kabels. Dit is gedaan om het geheel een minimalistische uitstraling te geven.

Beide monitoren hebben een Full-HD-resolutie en een geclaimde kijkhoek van 178 graden. Door SuperColor WCG-technologie kunnen de schermen 100 procent van de sRGB- en 90 procent van de NTSC-kleurruimte weergeven volgens AOC. Daarnaast zijn de schermen ergonomisch verantwoord door Low Blue Light- en Flicker-Free technologie, waarmee schadelijk blauw licht en helderheid worden verminderd, om zo vermoeidheid aan de ogen tegen te gaan.

De gedachte achter het ontwerp

Het idee achter het ontwerp kwam volgens het door ons ontvangen persbericht over de nieuwe monitoren door een quote van Ferdinand Alexander Porsche, de oprichter van het ontwerpbureau: “Als je de functie van een object analyseert, wordt de vorm ervan vaak vanzelfsprekend”. Omdat een scherm zonder standaard of kabel onmogelijk is, voegt de PDS serie deze twee elementen samen. Het eindresultaat van de standaard is asymmetrisch, geïnspireerd door de natuurlijke bochten van een kabel.

Doordat de kabels allemaal verborgen zijn in de standaard, zijn er dus helemaal geen kabels zichtbaar aan de achterkant. De kabels in de standaard leiden namelijk naar een extern doosje met HDMI- en voedingsingangen. Hierdoor is de monitor volgens AOC uitstekend geschikt voor openbare ruimtes, waarin losse kabels tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Een andere opvallende specificatie is de dikte van de monitoren. Die bedraagt op het dunste punt slechts 5,2 mm. Op de foto’s is overigens goed te zien dat niet de hele monitor zo dun is. Onderaan zit een duidelijk dikker stuk.

De nieuwe AOC monitoren zijn per direct beschikbaar. De PDS241 heeft een adviesprijs meegekregen van 219 euro, de PDS271 van 299 euro.