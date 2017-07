Naast een Nokia 8 komt er ook nog een Nokia 9?

Mobile

Eerder deze week maakten we melding van de eerste beelden van de Nokia 8, een nieuw vlaggenschip van HMD Global, dat de Nokia-naam in licentie heeft. De laatste berichten lijken erop te wijzen dat dit toestel eind deze maand (juli) definitief aan de wereld wordt voorgesteld. Volgens de website Nokiapoweruser blijft het daar niet bij als het gaat om high-end smartphones met Nokia-naamgeving. HMD Global zou namelijk van plan zijn om dit jaar ook nog een Nokia 9 uit te brengen.

Volgens de eerder aangehaalde website zou de Nokia 8 het ‘betaalbare’ vlaggenschip moeten zijn dat de strijd aan moet gaan met bijvoorbeeld de OnePlus 5. Dit toestel wordt dus in de categorie van de zogeheten ‘flagship killers’ geplaatst, toestellen die beduidend goedkoper zijn dan vlaggenschepen van de gevestigde merken zonder al te veel in te leveren op kwaliteit. Op dit moment wordt er gesproken van een prijs van 599 euro voor de Nokia 8, een toestel dat een Snapdragon 835 onder de motorkap heeft, een dubbele camera, 2540×1440 pixels tellend paneel van 5,3 inch en 4 of 6 GB RAM.

Nokia 9

De Nokia 9 waar nu dus over wordt gerept zou een ‘premium’ configuratie moeten krijgen, met een navenant prijskaartje uiteraard. Op basis van wat we nu weten, zou het nog iets hoger gepositioneerde toestel nog wat meer werkgeheugen krijgen (maximaal 8 GB). Er is al eens een Geekbench-score van een Nokia-toestel boven komen drijven met 8 GB. Daarvan wordt nu dus gedacht dat het om de Nokia 9 gaat.

Verder zou de Nokia 9 qua specificaties niet bijster veel afwijken van de Nokia 8. In het aangehaalde artikel wordt gesproken van 128 GB interne opslagcapaciteit, een IP68-certificering en wellicht ook een irisscanner. Het design zou wel radicaal anders zijn dan dat van de Nokia 8, misschien zelfs met een bezelloos scherm. Qua prijs zou de Nokia 9 op 749 euro worden gezet, wat het een rechtstreekse concurrent maakt van de Samsung Galaxy S8.

Hoog spel

Mocht het waar zijn dat HMD Global met niet een maar twee nieuwe vlaggenschepen op de markt komt, dan neemt het bedrijf een behoorlijke gok. Het is namelijk goed te doen om mensen ervan te overtuigen een ‘high-end’ toestel aan te schaffen dat qua prijs ver onder die van de high-end modellen van de gevestigde namen zit (lees: Apple en Samsung). Dat heeft Huawei inmiddels wel bewezen. De kans dat de Nokia 8 gaat verkopen is dan ook behoorlijk groot, mits aan alle randvoorwaarden wordt voldaan uiteraard. Denk hierbij aan voldoende operators in de markt die je toestel willen pushen.

De Nokia 9 wordt echter rechtstreeks tegenover bijvoorbeeld een Galaxy S8 gezet. Dan gaan er toch ook andere zaken meespelen bij de potentiële koper en begin je als ‘nieuwe’ speler op een achterstand, omdat men deze nog niet kent. Aan de andere kant, als er een naam nog voldoende power heeft in de markt om een stunt als dit uit te kunnen halen, dan is het Nokia wel.

Vooralsnog is er echter nog helemaal niets zeker van dit gerucht. We gaan het in ieder geval in de gaten houden.