‘Microsoft Surface Phone wordt een ‘Communicator”

Enkele maanden geleden publiceerden we een artikel waarin Microsoft-CEO Satya Nadella aangaf dat hij zeker wist Microsoft nog telefoons zou gaan maken. Hij zei er echter wel bij dat een nieuw toestel van Microsoft niet op welke huidige telefoon dan ook gaat lijken. Uit patenten die door MSPoweruser zijn ingezien en gepubliceerd, zou nu meer duidelijk kunnen worden over hoe het nieuwe toestel. Krijgt de Nokia Communicator van ruim 10 jaar geleden met de Surface Phone (of Mobile) een geestelijk opvolger?

Iedereen die de markt van mobiele devices al langere tijd volgt, heeft vast wel herinneringen aan de Nokia Communicator. Deze zakelijke lijn mobiele telefoons heeft Nokia tussen 1996 en 2007 gevoerd. De apparaten onderscheidden zich vooral van veel andere toestellen van die tijd doordat hij langs de lange kant opengeklapt kon worden. Het idee was dat je hem ingeklapt gebruikte als je moest bellen bijvoorbeeld, maar uitgeklapt als je productief moest zijn.

In het straatje van Microsoft

Een dergelijke multifunctionele benadering past in principe goed bij wat Microsoft de laatste jaren heeft gedaan binnen de Surface-lijn. Dat zijn vaak ook producten die op meerdere manieren te gebruiken zijn. De patenten geven aan dat Microsoft in ieder geval vorig jaar patenten heeft aangevraagd op meerdere designs voor opvouwbare toestellen. Het lijken ook primair zakelijke producten te zijn.

Het ene ontwerp is een relatief rechttoe-rechtaan design voor een opvouwbare smartphone. Het andere laat een apparaat zien waarvan het scherm als het ware in de behuizing valt als het dichtgeklapt wordt. Geopend lijkt het design wel een beetje op een mini-laptop, met polssteun en al. We kunnen de beelden van de patenten hier niet tonen, omdat we daar de rechten niet voor hebben. Maar via deze link kun je ze bekijken op MSPoweruser. Daar kun je ook zeer gedetailleerd lezen wat de afmetingen van het apparaat zouden moeten worden.

Wat zeggen deze patenten?

Uiteraard is het de vraag wat we nu eigenlijk aan moeten vangen met de patenten die nu zijn opgedoken. Ten eerste zijn ze al in januari 2016 ingediend en kan het best zijn dat er bij Microsoft intern alweer een andere richting is gekozen. Bedrijven dienen zoveel patenten in waar uiteindelijk weinig tot niets mee gedaan wordt. Dit patent kan evengoed een van de vele ontwerpen zijn geweest. De nieuwe ‘smartphone die niet op een smartphone lijkt’ waar Microsoft mee op de proppen komt, kan iets totaal anders zijn.

Microsoft lijkt overigens nog wel altijd bezig met de ontwikkeling van een nieuw apparaat. Er zijn meerdere apparaten ‘in het wild’ gezien op de Microsoft-campus in Redmond. Of er ook echt iets op markt komt en, zo ja, hoe dat device er dan uiteindelijk uit zal zien, blijft vooralsnog gissen.