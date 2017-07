Intel steunt Apple in patentstrijd tegen Qualcomm

Business

Intel heeft officieel een kant gekozen in de lopende strijd tussen Apple en Qualcomm. De organisatie diende een openbare verklaring in bij de Amerikaanse internationale handelscommissie waarin het haar concurrent beschuldigt van het beoefenen van misbruikende praktijken.

De verklaring komt als antwoord op Qualcomm’s klachten omtrent patentschending door sommige Apple-smartphones. Qualcomm eiste bij dezelfde handelscommissie een importverbod op iPhones die gebruik maken van cellulaire baseband processoren (modem-chips) die niet door Qualcomm geleverd zijn. Hiermee probeert de organisatie, volgens Intel, iPhones met Intel-modems uit de Verenigde Staten te houden.

De patentstrijd tussen Apple en Qualcomm

De strijd tussen Apple en Qualcomm begon eerder dit jaar toen Apple een aanklacht indiende omdat het van mening is dat Qualcomm teveel vraagt voor de licentiekosten van de chips. Volgens Apple gaat het om standaard essentiële patenten (FRAND), volgens Qualcomm is dat niet het geval, daarnaast reageerde Qualcomm weer dat er zonder haar chips geen iPhone zou bestaan. Vervolgens beschuldigde de organisatie Apple ervan te liegen over de prestaties van haar producten en eiste het een importverbod op iPhones in Duitsland en de Verenigde Staten.

Intel mengt zich officieel in de discussie met een publieke verklaring. Hierin stelt de organisatie dat Qualcomm’s eis een overduidelijke inspanning is om de concurrentie tegen te werken. Intel stelt ook dat dit nog maar de laatste actie is in een lang proces van anticoncurrentie strategieën. “Hoewel deze strategieën soms subtiel of complex zijn geweest, is Qualcomm’s laatste klacht overduidelijk een deel van haar anticoncurrentie strategie”, zegt Intel in de verklaring.

Eerder zei Apple al dat Qualcomm’s praktijken schadelijke effecten hadden op de hele industrie. Intel sluit zich hierbij aan en stelt dat het aangevraagde importverbod het algemeen belang aanzienlijk zou schaden. Zo zou het de concurrentie binnen de Amerikaanse economie ernstig schaden wanneer Qualcomm’s greep op de LTE-modem markt op deze manier versterkt wordt.