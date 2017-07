Microsoft verplaatst productie Surface Hub naar China

Business

In 2015 opende Microsoft een nieuwe fabriek in Wilsonville waar Surface Hub-computers werden gemaakt. Twee jaar later werd echter bekend dat de fabriek ging sluiten. Hierbij verloren 124 mensen hun baan. Het blijkt nu echter dat de productie naar China verplaatst gaat worden.

Deze beslissing is in strijd met de beloftes van president Donald Trump. Hij pleitte namelijk voor meer productie in Amerika zelf. Desondanks bleek dat produceren in de VS nou eenmaal erg prijzig zou worden. Het uitbesteden aan landen als China is daarentegen een stuk goedkoper. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken met de prijsverhogingen die de Surface Hub onderging.

Begin 2016 gaf Trump nog aan dat hij, mocht hij president worden, Apple wilde dwingen om haar productie weer in de Verenigde Staten te doen en dus niet in Azië. Toen de man uiteindelijk ook gekozen werd, verzocht hij Apple inderdaad om hun productie naar de VS terug te halen. Wel bood hij daarnaast belastingverlaging en een vermindering van regels aan. Het is niet bekend wat de reactie van Apple hierop was.

Microsoft heeft overigens nog geen verklaring gegeven voor de sluiting van de fabriek. Een vraag die in ieder geval boven komt drijven, is waarom men destijds in eerste instantie een fabriek opende in eigen land. Kennelijk waren er redenen voor om dit te doen. Bij de sluiting van de fabriek heeft Microsoft wel een klein beetje toelichting gegeven over het hoe en waarom, maar heel veel wijzer worden we daar ook niet van. Het bedrijf benadrukte toen al dat de ontwikkeling en productie van Surface Hub niet zou stoppen, maar dat het ermee te maken had dat men zaken wilde samenvoegen met andere segmenten.