‘Google Pixel 2 eerste telefoon met Snapdragon 836’

Al een tijdje gaan er geruchten dat de Galaxy Note 8 de eerste smartphone zou worden met de snellere Snapdragon 836 processor. Fudzilla beweert echter dat de nieuwe Pixel van Google de eerste zal zijn en dat de Note 8 deze helemaal niet zal gaan gebruiken.

Qualcomm is van plan om de snellere versie van de chip zo spoedig mogelijk te introduceren en natuurlijk zou Google er als eerste bij willen zijn. Hetzelfde gebeurde namelijk vorig jaar toen de Pixel en Pixel XL de eerste telefoons op de markt waren met de Snapdragon 821. De nieuwe Pixel zou verder ook weer een betere camera hebben dan zijn voorganger.

De Snapdragon 836 is voor niemand exclusief. Zo is onder andere Xiaomi van plan om de nieuwe chip te implementeren in haar telefoons. Zover momenteel bekend is, zal de Note 8 overigens gebruikmaken van de Snapdragon 835, niet de 836.

De processor zal niet veel veranderen, maar de maximale kloksnelheid van zowel de GPU als de CPU zal toenemen. Het resultaat is een iets snellere SoC, met een toename in snelheid van ongeveer 10 procent, en wat verbeteringen aan de batterijduur.