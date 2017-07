Microsoft kondigt verwijderde features Fall Creators Update aan

Apps & Software

Microsoft heeft officieel aangekondigd welke features verwijderd zullen worden wanneer de Windows 10 Fall Creators Update live gaat. Daarnaast heeft de organisatie ook laten weten welke features in latere updates zullen verdwijnen.

In een lijst op de Microsoft website wordt onderscheid gemaakt in daadwerkelijk verwijderd en “deprecated”. Die laatste benaming wordt gebruikt voor features die nog wel beschikbaar zijn in de Fall Creators Update, maar die niet langer onderhouden worden en verwijderd zullen worden in latere updates.

De lijst met features is samengesteld door Microsoft zodat klanten rekening kunnen houden met deze aanpassingen. De inhoud van de lijst staat niet vast en bevat misschien niet alle features die uiteindelijk niet meer beschikbaar zullen zijn.

Verwijderd

Met de implementatie van de nieuwe update zal de 3D Builder applicatie niet langer standaard geïnstalleerd zijn. De app is echter wel nog beschikbaar in de Windows Store om te downloaden. EMET is verwijderd en gebruikers hiervan wordt aangeraden om over te stappen naar de Exploit Protection feature van Windows Defender Exploit Guard.

Verder zullen de Reader-app en Reading List geïntegreerd worden in Microsoft Edge, de overgebleven delen van de Outlook Express code verwijderd worden en verdwijnt ook security feature Syskey.exe. BitLocker wordt hiervan als vervanger geadviseerd. TCP Offload Engine verdwijnt tot slot ook en is vervangen door Stack TCP Engine.

Deprecated

Op de te verwijderen lijst staan enkele programma’s die je misschien niet zou verwachten. Zo zal er langzaamaan afscheid genomen moeten worden van onder andere Microsoft Paint, Windows PowerShell 2.0 en Sync Your Settings. Daarnaast staan er nog enkele trusted platform module-functies op de lijst.

In de toekomst zal Sync Your Settings een opvolger krijgen, belooft Microsoft. Dit nieuwe cloud opslagsysteem zal gebruikt worden voor zowel Enterprise State Roaming gebruikers als alle andere gebruikers. Paint heeft al een opvolger gekregen in de vorm van Paint 3D.

De volledige lijst met verwijderde features is hier te vinden. De Fall Creators Update zal eind dit jaar beschikbaar gesteld worden.