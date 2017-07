China wil in 2030 wereldleider op het gebied van AI zijn

Business

Als het aan de Chinese overheid ligt, is het land uiterlijk in 2030 wereldleider op het gebied van kunstmatige intelligentie. De overheid heeft daarvoor een drie stappen plan onthuld, dat van AI de drijvende kracht achter de economische groei van het land zal maken.

Daarvoor heeft de Chinese overheid drie stappen bedacht, die de industrie in eerste instantie vooral waardevoller moeten maken. Tegen 2020 zou de AI-industrie in China in totaal 22 miljard dollar waard moeten zijn. In die eerste fase worden bedrijven dus gestimuleerd om er meer geld in te steken, zodat de ontwikkeling op gang komt. De bedoeling is om er op die manier voor te zorgen dat China gelijk gaat lopen met de rest van de wereld.

“We moeten het initiatief nemen om greep te krijgen op het volgende stadium van AI-ontwikkeling, om een nieuw competitief voordeel te verkrijgen, de ontwikkeling van nieuwe industrieën te stimuleren en de bescherming van nationale veiligheid te verbeteren,” lezen we in het rapport dat Bloomberg in kon zien.

Tegen 2025 wil China de AI-gerelateerde industrie op gebieden als software en hardware, intelligente robotica en voertuigen, virtual reality en augmented reality flink groter gemaakt hebben. Tegen 2030 zou het land dan wereldleider moeten zijn. De industrie zal tegen die tijd ook veel waard zijn. De kernindustrie zou 148 miljard dollar waard moeten zijn in 2030 en de AI-gerelateerde industrie nog eens tienmaal zoveel.

De Chinese overheid denkt door nu flink te investeren een groot graantje mee te kunnen pikken van de verwachte groei van de wereldeconomie door de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Het wereldwijde BNP zou in 2030 zo’n 14 procent groeien hierdoor. Die van China moet echter veel meer groeien dankzij de ontwikkeling van AI: met 26 procent.

Overigens is de ontwikkeling al ingezet in China: bedrijven als Alibaba, Baidu en Lenovo steken steeds meer geld in onderzoek naar AI en de toepassing hiervan in onder meer e-commerce, IoT en autonoom rijden. Lenovo maakt om die reden bijvoorbeeld een eigen slimme assistent, CAVA genaamd.