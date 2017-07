Citrix en Google breiden samenwerking verder uit

Apps & Software

Citrix heeft een uitbreiding van zijn strategische relatie met Google aangekondigd. Het is nu mogelijk voor gebruikers om Citrix Cloud te gebruiken voor de installatie en het beheer van veilige digitale werkplekken op het Google Cloud Platform.

Dankzij deze samenwerking zijn de organisaties in staat om applicaties, desktops en beveiligde endpoints vanuit de cloud aan te bieden voor zakelijk gebruik. Hiermee wordt voldaan aan de behoefte van grote ondernemingen voor veiligere digitale werkplekoplossingen.

De resultaten van de samenwerking

Naast de nieuwe oplossingen voor de cloud, kondigden de organisaties enkele nieuwe integraties aan van Citrix ShareFile en Google G Suite. Hiermee wordt “follow-me-data” mogelijk gemaakt bij gebruik van Citrix werkplekoplossingen. Met een ShareFile connector voor Google Drive krijgen gebruikers één centrale plaats voor al hun documenten. Deze integraties zijn per direct beschikbaar.

Daarnaast is er een nieuwe ShareFile plug-in ontwikkeld die het mogelijk maakt om veilig bestanden te delen via Gmail. Middels NetScaler CPX kunnen ontwikkelaars eenvoudig applicaties in de cloud bouwen en schaalbaar te maken. NetScaler CPX zal aan het einde van dit kwartaal beschikbaar gesteld worden voor Google Cloud via de Google Cloud Launcher.

De integratie van Citrix Cloud services en Google Cloud geeft Google-klanten de mogelijkheid om applicaties en desktops op Google Cloud te laten draaien, naast Google’s eigen G Suite.

De twee organisaties blijven samen werken aan veilige endpoint oplossingen voor veilige werkplekken. Recent werd nog Citrix Receiver aangekondigd voor Chrome 2.4, die multi-monitor ondersteuning biedt voor Chromebooks. Ook wordt sinds kort de Chrome browser voor Citrix officieel ondersteund en zijn bepaalde grafische optimalisaties uitsluitend op XenApp beschikbaar. De teams van beide organisaties blijven samenwerken om zo het gebruik van XenApp op zakelijke Chrome OS apparatuur te verbeteren.