Windows 10 streeft Windows XP voorbij in zakelijke markt

Uit onderzoek van Spiceworks blijkt dat Windows 10 inmiddels meer gebruikt wordt door bedrijven dan Windows XP. Het lijkt een gegeven, maar dat is het zeker niet. In juni van dit jaar werd door Spiceworks een enquete uitgevoerd onder 500 IT-professionals. Daaruit komt naar voren dat in de zakelijke markt Windows 10 nu goed is voor 13 procent marktaandeel, tegen 11 procent voor Windows XP. Een verschil van slechts twee procent.

Het meest gebruikte besturingssysteem in de zakelijke markt is natuurlijk Windows 7, dat op 68 procent van de systemen draait. Windows 10 begint eindelijk een beetje volume te krijgen in de zakelijke markt, maar lang niet wat er van te voren van werd verwacht. Spiceworks deed hetzelfde onderzoek namelijk twee jaar geleden, met toen de vraag, gaat jullie bedrijf Windows 10 adopteren. Daarop antwoordde destijds 73 procent dat hun organisatie binnen twee jaar zou overstappen op Windows 10. Van die 73 procent is dus daadwerkelijk 13 procent overgestapt. De andere 60 procent moet dit nog gaan doen of is daar druk mee bezig. Kennelijk hebben de IT-professionals zich ernstig vergist in de termijn van de migratie. Eerder dit jaar deed Spiceworks hetzelfde onderzoek in maart, toen had Windows XP nog 14 procent marktaandeel en Windows 10 slechts 9 procent. Daaruit kunnen we concluderen dat veel bedrijven wel druk bezig zijn met de migratie.

Bij zo’n 60 procent van de bedrijven draaien al wel enkele Windows 10-computers, maar is nog lang niet alles gemigreerd. Uiteindelijk komt er een punt waarop de IT-afdeling besluit om alle client-computers te migreren, wellicht op hooguit een handje vol na die nodig zijn voor essentiële legacy applicaties. De verwachting is dat het percentage Windows 10-computers de komende maanden nog rap gaat stijgen.

In Europa zijn de meeste Windows 10 pc’s zakelijk in gebruik, gevolgd door Noord-Amerika. Ook valt uit de cijfers op te maken dat het middenbedrijf met 100 tot 500 werknemers het verste is met de Windows 10 migratie. Het zijn vooral de kleine en hele grote bedrijven die moeite hebben met de overstap. Kleine bedrijven hebben mogelijk geen geld of tijd om te migreren, terwijl enterprise-organisaties over het algemeen bang zijn voor de grote hoeveelheid legacy-applicaties die mogelijk niet meer goed werken.

De komende tijd zullen we ongetwijfeld meer migraties gaan zien in de cijfers. Windows XP gaat al hard naar beneden nu, maar Windows 7 zal niet lang achterblijven. Daarvoor loopt de ondersteuning in januari 2020 af. Bedrijven hebben dus nog 2,5 jaar om zich te verlossen van Windows 7, voordat ook dat besturingssysteem niet meer wordt ondersteund.