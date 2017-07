Samsung wil chipproductie verdrievoudigen en concurreren met TSMC

Business

Bij Samsung zijn ze niet bang om de lat hoog te leggen en doelstellingen te bepalen die onredelijk hoog lijken. Soms zijn dit soort doelstellingen onhaalbaar, maar soms lijken ze dat maar weet het Zuid-Koreaanse bedrijf gewoon het gestelde doel te halen. E.S. Jung vice-president en hoofd van Samsung’s Foundry-divisie heeft nu een nieuwe stevige doelstelling uitgesproken, de chipproductie moet binnen vijf jaar verdrievoudigen.

Samsung Electronics wil een extreme groei gaan realiseren in zijn chipfabricage business. Het produceren van chips voor derde partijen is een zeer lucratieve business en daar wil Samsung een dominante marktspeler worden. Het marktaandeel moet daarvoor worden verdrievoudigt in slechts vijf jaar. Dat betekent dat het agressief zal moeten concurreren om nieuwe klanten toe te voegen. Dat betekent waarschijnlijk dat Samsung scherpe prijzen gaat hanteren, maar mogelijk ook een hogere kwaliteit zal proberen te bieden.

Eerder dit jaar besloot Samsung Electronics om zijn chipdivisie af te stoten in een separaat bedrijf, zodat het bedrijf zijn eigen groei kan realiseren en niet afhankelijk is van andere Samsung-divisies, of dat de winst van de divisie wordt gebruikt om elders gaat op te vullen. Door het bedrijf zelfstandig te maken kan het bedrijf echt fors inzetten op groei, wat het nu dus ook gaat doen.

Samsung wil marktaandeel verdrievoudigen

E.S. Jung liet weten aan Reuters dat Samsung Foundry binnen vijf jaar op zo’n 25 procent marktaandeel moet zitten. Daarvoor zal het grote maar ook veel kleinere klanten moeten binnenhalen om hun chipproductie bij Samsung onder te brengen. Het gerucht gaat dat ook Apple opnieuw heeft gekozen voor Samsung. Het is nog niet duidelijk door wie Qualcomm zijn nieuwe Snapdragon 836 zal laten produceren. Jung stelde dat Samsung zo snel mogelijk de tweede marktpartij voor chipproductie moet worden achter TSMC. TSMC is op dit moment marktleider met een marktaandeel van 50,6 procent. Samsung is met 7,9 procent nog lang niet zo groot, evenals Globalfoundries dat met 9,6 procent niet veel groter is.

Samsung heeft op dit moment al partijen als Apple, Qualcomm, Nvidia en NXP als klant voor de productie van hun chips. De vraag is alleen of al deze klanten blijven en welke partijen Samsung er nog bij kan halen. AMD is sinds de introductie van zijn Ryzen-processoren ook weer helemaal terug in de markt, maar die besteden hun productie op dit moment uit bij Globalfoundries. Een concurrent maar tevens partner van Samsung bij de ontwikkeling van de productiemethoden.

De komende jaren komt er in elk geval een spannende tijd aan in de markt voor chipproductie, want naast al deze partijen is er ook nog Intel. Deze chipgigant zit momenteel in de hoek waar klappen vallen. Hoewel Intel de pc- en datacentermarkt nog steeds domineert krijgt het steeds meer concurrentie. Intel heeft verder de boot compleet gemist in de mobiele markt en de vraag is of ze in de markt voor het Internet of Things wel een rol gaan spelen, daar lijken de mobiele chipfabrikanten ook betere papieren te hebben.

Samsung staat verder op het punt om Intel voorbij te streven als grootste chipfabrikant op basis van verkopen in 2017. Dit is mogelijk vanwege de enorme vraag naar geheugenchips. Als fabrikant van flashgeheugen is Samsung wel marktleider.

EUVL-productie

Het Nederlandse ASML is inmiddels ook beginnen met het leveren van de eerste EUVL-chipmachines, deze werken met extreem ultraviolet licht (EUVL). Samsung is een van de eerste fabrikanten die in staat is om hiermee goede chips te produceren. ASML heeft enorm lang gewerkt aan deze nieuwe machines en deze moeten de komende jaren voorzien in een enorme hoeveelheid chipinnovatie. Innovatie waarin Samsung waarschijnlijk een hele grote rol gaat spelen, want met de huidige doelstelling, zullen er ook de nodige miljarden worden geïnvesteerd in nieuwe fabrieken en productielijnen.