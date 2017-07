Na zelfrijdende auto’s en vrachtwagens ook zelfvarende vrachtschepen

Business

Het was natuurlijk een kwestie van tijd, maar het eerste bedrijf heeft zijn plannen nu gepresenteerd voor het op de markt brengen van een volledig zelfvarend vrachtschip, dat straks geen personeel en ook geen olie nodig heeft. Naast het feit dat dit schip zelfstandig moet kunnen varen, moet het ook gebruik maken van groene energie. Het wordt ook al de Tesla van de zee genoemd.

Het eerste zelfvarende schip moet in 2018 vanaf het dock het water in schuiven, vervolgens moet het schip vanaf 2020 volledig autonoom zijn. De eerste twee jaar zal er nog wel bemanning aanwezig zijn, aldus de The Wall Street Journal. Het schip wordt gebouwd door het Noorse Yara International, maar deze scheepsbouwer werkt samen met technologiebedrijf Kongsberg Gruppen. Beide bedrijven vervullen elk hun eigen specialisme.

Het schip draagt de naam Yara Birkeland en zal voorzien zijn van GPS, radar, camera’s en sensoren. Hiermee moet het mogelijk zijn voor het schip om zelf te navigeren, ook tussen het andere scheepsverkeer door en moet het schip tot slot ook in staat zijn om zelf aan te leggen. Het prijskaartje van het nieuwe schip komt rond de 25 miljoen dollar te liggen, wat ongeveer drie keer zo duur is dan een normaal vrachtschip van deze grootte. Volgens de investeerders is het echter een veel betere investering want zonder bemanning en brandstofkosten zijn de operationele kosten maar liefst 90 procent lager dan bij een normaal schip.

Het schip zal niet direct zelfvarend zijn, dit wordt in stappen opgebouwd over de komende twee jaar. In in eerste instantie zal het schip gewoon bemand worden, vanaf 2019 moet het op afstand bestuurd kunnen worden en in 2020 moet het volledig autonoom zijn. Het eerste schip zal in Noordwegen beginnen met het vervoer van kunstmest. Uiteindelijk wil het bedrijf zodra het schip autonoom vaart verder gaan opschalen, de schepen moet groter worden en in staat zijn om internationaal te gaan varen. Petter Ostbo, hoofd van productie, spreekt van het vervoeren van kunstmest van Nederland naar Brazilië.

Het eerste schip zal in staat zijn om 40.000 vrachtwagenritjes te vervangen, wat goed is voor het milieu want hierdoor is er veel minder luchtvervuiling.