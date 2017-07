BlackBerry krijgt NSA-goedkeuring om encryptietools aan Amerikaanse overheid te leveren

Security

BlackBerry mag nu officieel encryptietools voor telefoongesprekken en SMS-berichten gaan verkopen aan de Amerikaanse overheid. Het heeft goedkeuring gekregen voor een aantal nieuwe producten van de National Security Agency (NSA). BlackBerry heeft al een lange staat van dienst voor het verkrijgen van dit soort goedkeuringen, uiteindelijk is het een specialist in mobiele beveiliging.

BlackBerry heeft aangegeven dat het goedkeuring heeft gekregen van het National Information Assurance Partnership van de NSA. NIAP oordeelt of technologieproducten in de commerciële sector voldoen aan de hogere beveiligingsnormen die standaard zijn in overheidsgebruik. BlackBerry is overigens niet de enige leverancier die goedkeuring van de NSA heeft gekregen om dergelijke tools te leveren. Ook Apple en Samsung hebben dezelfde toestemming gekregen van de Amerikaanse inlichtingendienst, aldus Reuters.

Een van de tools die BlackBerry mag gaan leveren aan Amerikaanse overheidsinstellingen is SecuSUITE for Government. Dit is software van het Duitse beveiligingsbedrijf Secusmart, welke werd overgenomen door BlackBerry in 2014. SecuSUITE is een multiplatform dienst voor iOS en Android die end-to-end encryptie van telefoongesprekken en SMS-berichten mogelijk maakt.

Duitsland als grootste klant

De overname van Secusmart kwam nadat de organisatie een contract met bondskanselier Angela Merkel kreeg om haar telefoon te versleutelen nadat er geruchten ontstonden dat deze afgetapt werd door de NSA. Hiervoor werd een rechtszaak aangespannen, welke de Duitsers in 2015 weer lieten vallen toen er niet voldoende bewijslast gevonden kon worden. Hoewel Duitsland nog altijd de grootste klant is van BlackBerry, levert de organisatie de SecuSUITE tool aan verschillende overheidsinstellingen in 20 landen in Europa, Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en Afrika.

Volgens Reuters is de angst dat gesprekken tussen overheidsinstellingen afgeluisterd worden steeds groter geworden in de afgelopen jaren. Dit komt als gevolg van een telefoongesprek tussen een Amerikaanse officier en een Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne dat onderschept en gepubliceerd werd in 2014. BlackBerry kan met de NSA-goedkeuring nu gaan bijdragen aan veiligere communicatie in Amerikaanse overheidsinstellingen.