Roomba-leverancier wil plattegrond van je huis verkopen aan Amazon, Apple en Google

Business

Het bedrijf iRobot, tevens het brein achter de Roomba robotstofzuigers, gaat mogelijk de plattegrond van je huis verkopen aan Amazon, Apple en Google. Hiermee willen zij de volgende stap zetten richting het huishouden van morgen: het smarthome.

CEO Colin Angle zei tegen Reuters dat het misschien wel een deal zou kunnen sluiten om de mapping data van de Roomba’s te verkopen. Hiermee zou iRobot veel geld kunnen verdienen en haar positie in de smarthomemarkt kunnen versterken. Smartverlichting, -thermostaten en -beveiligingscamera’s zijn al een tijd op de markt, maar iRobot’s CEO zegt dat deze apparaten nog vrijwel niets begrijpen van de fysieke omgeving van een huis. Hij denkt dat de mappingtechnologie van de laatste Roomba-modellen deze missende data aan kunnen vullen. Door dit toe te passen, kan een complete plattegrond van een huis geschetst worden. Roomba verzamelt terwijl hij stofzuigt data over het huis. Deze data bevat de dimensies van een kamer, maar ook de afstanden tussen het meubilair.

Interesse van Amazon, Apple en Google

Onder andere Amazon, Apple en Google hebben hun ogen gericht op deze software volgens Reuters, aangezien zij allemaal smartassistants voor huishoudens ontwikkelen. Angle zei dat het misschien iRobot’s software zou verkopen aan een van de organisaties in de komende jaren. Roomba is sinds maart al compatibel met Alexa, Amazon’s virtuele assistent. Mede hierdoor is de waarde van iRobot-aandelen enorm gestegen, van 35 dollar naar 102 dollar in een jaar tijd.

Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn voor iRobot. Er komen namelijk steeds meer concurrenten op de markt die een soortgelijk product voor een lagere prijs aanbieden. Wat ooit een luxeproduct was, wordt al snel een standaard apparaat in het gros van de huishoudens. Door deze verschuiving in strategie, kan iRobot zich onmisbaar maken in een slim huishouden.