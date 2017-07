Canonical vraagt gebruikers om hulp bij selectie Ubuntu Linux desktopapplicaties

Apps & Software

Canonical heeft gebruikers van Ubuntu om hulp gevraagd bij het selecteren van Linux desktopapplicaties voor Ubuntu 18.04. Welke applicaties moet het bedrijf standaard meeleveren of beschikbaar stellen. In maart deed het bedrijf een soortgelijk iets toen het de HackerNews community vroeg wat ze graag wilden zien in Ubuntu 17.10.

Canonical vindt feedback erg belangrijk en probeert dan ook iedereen om input te vragen bij het ontwikkelen en samenstellen van de volgende Ubuntu-versie. Zo zijn er voor Ubuntu 17.10 al enkele dingen doorgevoerd die aangekaart waren door de HackersNews community. Zo is GNOME vervangen door Unity en zijn er enkele verbeteringen aan Bluetooth en ondersteuning voor meerdere monitoren geïmplementeerd. Verder wordt er nog hard gewerkt aan de andere voorgestelde verbeteringen.

Voor Ubuntu 18.04 zijn ze op zoek naar soortgelijke input, maar dit keer specifiek voor Linux desktopapplicaties. Canonical vraagt gebruikers om bij te dragen aan 18.04 door de applicaties te noemen die zij het meest nuttig vinden, in volgorde van voorkeur. Hiervoor heeft het bedrijf zelf een lijst samengesteld van desktopfunctionaliteiten, zoals webbrowser en e-mailclient. In deze categorieën kunnen gebruikers hun favoriete apps voorstellen in Linux-desktopomgevingen. Meerdere applicaties mogen genoemd worden, al wordt er vriendelijk verzocht om ze op volgorde van voorkeur te noemen. Daarnaast wordt gevraagd om duidelijk aan te geven of een applicatie webbased en/of gratis/open source is.

De verschillende categorieën

Canonical hoopt input te verzamelen voor applicaties in de volgende categorieën: webbrowser, e-mailclient, terminal, IDE, file manager, basic text editor, IRC/messaging client, PDF-lezer, Office suite, agenda/kalender, videospeler, muziekspeler, photo viewer en schermopname.

Gebruikers zijn vrij om andere categorieën toe te voegen die door Canonical over het hoofd zijn gezien. De survey is te vinden op Reddit, HackerNews en Slashdot. Voor Ubuntu 18.04 zullen honderden nieuwe SNAP packages ontwikkeld worden, dus mocht je nog iets missen kun je dit voorstellen. Met de input van gebruikers hoopt Canonical de best mogelijke versie van Ubuntu tot nu toe te leveren.