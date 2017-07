Millennials geven voorkeur aan werken op kantoor in plaats van thuiswerken

Business

Het nieuwe werken is niet zo geliefd onder de “nieuwe” generaties. Dit toont een enquête onder werkende volwassenen in het Verenigd Koninkrijk. Blijkbaar zijn er grote verschillen tussen de behoeften aan thuiswerken in de verschillende leeftijdscategorieën.

Het onderzoek werd in het begin van dit jaar uitgevoerd onder 1.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk boven de 18 jaar. Het onderzoek toonde aan dat 48 procent van de respondenten onder de 35 vinden dat ze productiever zijn op kantoor. Dit in tegenstelling tot respondenten van 55 jaar of ouder, waarvan maar 19 procent het met de stelling eens was.

De redenen hiervoor verschillen enorm. Zo zouden de jongere volwassenen meer behoefte hebben aan face-to-face ondersteuning van meer volwassenen. 28 procent van de respondenten zei dat ze het moeilijk vonden om collega’s of managers te pakken te krijgen als ze niet op kantoor werken. Het zou ook kunnen komen door het sociale aspect van het kantoorleven en de behoefte aan doorgroeimogelijkheden. Jongere werknemers hebben volgens het onderzoek het gevoel dat ze moeten bewijzen dat ze waardevol werk leveren.

Flexibiliteit het belangrijkst

Aan de andere kant hebben oudere werknemers meer verantwoordelijkheden thuis, dus voor hen is thuiswerken een perfecte oplossing, aldus ZDNet. Zo kunnen ze hun tijd efficiënter indelen en uiteindelijk meer werk doen tijdens hun kantooruren. Een ander onderzoek toont echter aan dat thuiswerken leidt tot lagere productiviteit, doordat er veel meer kleine afleidingen zijn en dat hardware snel verouderd. Daarnaast heeft niet iedereen een ergonomisch verantwoorde kantoorruimte thuis, waardoor er sneller arbeidsgerelateerde klachten ontstaan.

Het Engelse bedrijf Maintel nam het initiatief om het onderzoek af te nemen. CTO Rufus Grig zegt dat bedrijven werknemers niet moeten forceren om een keuze te maken tussen thuiswerken of op kantoor. Bedrijven zouden juist flexibiliteit moeten bieden aan werknemers, zodat ze zelf kunnen bepalen waar ze het meest productief werken. Natuurlijk moeten er in beide situaties dan wel de juiste middelen beschikbaar zijn. Wanneer dit mogelijk is, zullen werknemers efficiënter werken volgens Grig.

Hoewel thuiswerken als het “nieuwe werken” werd bestempeld, laat dit onderzoek blijken dat er nog altijd behoefte is aan werken op kantoor. Flexibiliteit is daarom het belangrijkst, want niet iedere leeftijdsgroep wil hetzelfde.