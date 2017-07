KPN en TU Eindhoven werken samen aan nieuwe telecom-technologie

Business

KPN en TU Eindhoven (TU/e) gaan een samenwerking aan om zo de nieuwste technologische ontwikkelingen toe te passen in de telecomsector. Denk hierbij aan zaken zoals data analytics en kunstmatige intelligentie.

De telecomsector heeft in de afgelopen jaren veel veranderingen doorgemaakt. Deze veranderingen houden voorlopig ook nog niet op. Om bij te blijven op het gebied van software, data analytics en kunstmatige intelligentie, gaat KPN een strategische samenwerking aan met de Technische Universiteit van Eindhoven.

Onder de noemer Flagship Telecom, concentreert de samenwerking zich rond vier faculteit-overstijgende centra van TU/e: Center for Wireless, Data Sciences, Smart Cities en het Institute for Photonics. Op den duur zal Flagship Telecom plek bieden aan 16 hoogwaardige promotieplaatsen voor TU/e-studenten.

De samenwerking werd vorige week door beide partijen bevestigd. Zo zei de bestuursvoorzitter van TU/e – Jan Mengelers – dat dankzij de samenwerking met KPN, onderzoekers, promovendi en studenten van de universiteit de dynamische telecommarkt met hun onderzoek kunnen ondersteunen. Daarbij krijgen ze de kans om telecom-technologie in het internet-of-everything tijdperk in de praktijk te ontwikkelen.

Joost Farwerck, COO van KPN, zei het volgende over de samenwerking: “Deze gezamenlijke inspanning gaat bijdragen aan de verdere ontwikkeling van talent binnen KPN en helpt ons nog beter in te spelen op exponentiële en disruptieve technologieën van de toekomst. De interactie met TU/e-studenten en de samenwerking met vier belangrijke technologiecentra van de universiteit, zijn een belangrijke inspiratiebron voor de ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën.”

Internet of Things Academy

KPN houdt zich al langer bezig met de laatste technologische ontwikkelingen. Zo heeft het een Internet of Things Academy opgericht, waarin bedrijven samen met de experts van KPN ideeën kunnen bedenken over hoe ze hedendaagse technologie kunnen toepassen in hun sector. Hierdoor ontstaan innovatieve ideeën zoals een slim raam dat zichzelf sluit gebaseerd op de weersverwachtingen en de temperatuur.