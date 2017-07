Google krijgt SOS Alerts in Search en Maps

Mobile

Google voegt een nieuwe functie toe aan haar Search- en Maps-diensten, te weten SOS Alerts. Dit is eigenlijk een groep nieuwe functies, maar deze hebben als gemeenschappelijk doel het informeren van gebruikers tijdens noodsituaties. Door dit te integreren in de populaire Search- en Maps-toepassingen, zijn ze goed zichtbaar voor de gebruikers.

In een blogpost legt Google uit hoe SOS Alerts werkt. Zoek je tijdens een crisis op het incident of de locatie waar de crisis plaatsvindt, dan krijg je bovenaan de zoekresultaten een SOS Alert te zien. Daarin staat de informatie die je echt moet weten over de specifieke crisis. Denk hierbij aan noodnummers, websites die je kunt bezoeken en vertalingen van bruikbare zinnen. Dit kan uiteraard erg goed van pas komen als je bijvoorbeeld familie hebt die in een getroffen gebied is. Ook als je zelf in de buurt van het getroffen gebied bent, krijg je een melding. Als extra functionaliteit kun je ook nog denken aan de mogelijkheid om geld te doneren.

Google Maps

In Google Maps zie je een opvallend pictogram op de kaart dat duidelijk maakt dat er iets aan de hand is. Onderin is een paneel zichtbaar waar dezelfde informatie in wordt weergegeven als in de Search-omgeving. Daarnaast zie je er ook informatie die te maken heeft met de gevolgen voor het verkeer. Dit is nuttige informatie als je zelf graag wilt weten hoe je nog weg kunt komen uit een bepaalde streek. Ook als er zich mensen bevinden die je op afstand wilt helpen, is het bruikbaar.

SOS Alerts komt niet alleen uit de koker van Google zelf. Het bedrijf heeft bij de ontwikkeling samengewerkt met meerdere organisaties en overheidsinstellingen. Je kunt hierbij denken aan het Rode Kruis, de Federal Emergency Management Agency (FEMA) uit de VS en het Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, maar volgens Google ook nog vele andere.