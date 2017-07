Officiële lancering Nokia 8 op 16 augustus

Mobile

Er wordt de laatste tijd nogal wat gespeculeerd over de officiële onthulling van de Nokia 8, het nieuwe vlaggenschip van HMD dat de toch wel iconische naam van de Finse smartphonemaker van weleer draagt. Eerst zou hij vorige week onthuld worden, toen was er weer sprake van 31 juli. Nu lijkt het toch echt zeker te zijn dat het op 16 augustus gaat gebeuren. Althans, The Verge claimt dat HMD uitnodigingen aan het versturen is voor een event in Londen op die datum.

Het wordt natuurlijk ook weleens tijd dat de Nokia 8 officieel het levenslicht gaat zien. Heel erg veel te onthullen is er waarschijnlijk niet meer tegen die tijd. Een weekje geleden is eigenlijk alles wat je wilt weten van het nieuwe toestel al gelekt, inclusief beeld.

Op basis van de specificaties en de gelekte foto lijkt HMD voor de vormgeving behoorlijk trouw te blijven aan die van de laatste Lumia’s die Nokia maakt. Verder zou het een toestel met een schermdiagonaal van 5,3 inch zijn met 2560×1440 pixels, een Snapdragon 835 SoC, 4 of 6 GB werkgeheugen en 64 GB interne opslag. Opvallend is verder de dubbele camera waarvoor de lenzen uit de stallen van Carl Zeiss zouden komen.

De prijs die op dit moment de ronde doet voor de Nokia 8 is 599 euro, waarmee HMD duidelijk onder de vlaggenschepen van bijvoorbeeld Samsung en Apple gaat zitten.

Meer dan alleen de Nokia 8?

Afgelopen vrijdag berichtten we al over nog een nieuw toestel voor de bovenkant van de markt van HMD, de Nokia 9. Wellicht dat ook dat toestel op 16 augustus wordt aangekondigd. De Nokia 9 zou op veel vlakken vergelijkbaar zijn met de Nokia 8, maar onder andere meer werkgeheugen en 128 GB interne opslag hebben. Het design zou wel compleet anders moeten zijn. Je kunt dan denken aan een scherm zonder bezels bijvoorbeeld. De prijs zou met 749 euro ook beduidend hoger moeten liggen.

Wat er allemaal waar gaat zijn van de geruchten en lekken rondom de Nokia 8 en eventueel 9, is afwachten. In ieder geval tot 16 augustus en wellicht nog wel langer. Wij blijven het goed in de gaten houden in ieder geval.