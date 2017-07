Stapt TomTom uit de markt voor wearables?

Business

Vorige week berichtten we over de sluiting van de wearables-divisie van Intel. Dat was op zich nieuws, maar Intel is nooit echt duidelijk aanwezig geweest in deze markt. Dit was meer een belofte die nu nooit meer waar zal worden gemaakt. Nu gaan de geruchten dat het Nederlandse TomTom ook de handdoek in de ring gaat gooien in deze markt. Dat is een beduidend grotere klap voor de markt voor wearables.

TomTom heeft de laatste jaren veel sporthorloges (bijvoorbeeld de Spark-serie) en activiteitsmeters op de markt gebracht. Het bedrijf wilde zich ook echt overduidelijk een goede positie in deze markt verschaffen. Bij bijvoorbeeld de Dam tot Damloop waren de vlaggen en andere sponsoruitingen bijvoorbeeld niet van de lucht. Toch vielen de recentste cijfers bepaald niet mee. In Q2 van dit jaar zou de wearables-divisie 20 procent minder hebben omgezet dan in dezelfde periode vorig jaar.

Deze teleurstellende cijfers zouden er mede voor hebben gezorgd dat TomTom in ieder geval overweegt om uit deze markt te stappen, volgens wareable.com. Deze claim is gebaseerd op uitspraken van Harold Goddijn, de CEO van TomTom, die stelt dat het bedrijf zich meer op Automotive, Licensing en Telematics wil gaan focussen.

Een verdere indicatie dat TomTom daadwerkelijk uit deze markt gaat stappen, is dat meerdere belangrijke mensen uit het wearables-team het bedrijf inmiddels hebben verlaten. Hiervoor zouden geen vervangers zijn aangesteld. Ook zou de ontwikkeling van de Bandit 2 action camera is stilgezet. Het lijkt er dus sterk op dat TomTom zijn hele Sports-afdeling gaat sluiten.

Trend

De ontwikkelingen bij TomTom passen overigens wel in een trend. De markt voor wearables heeft het al een tijdje lastig. Intel stopt er dus zoals gezegd naar alle waarschijnlijkheid mee, maar ook een van de merken waar het zo’n beetje mee begon – Jawbone – lijkt ter ziele te zijn. Pebble had het vorig jaar dermate lastig dat het overgenomen moest worden door Fitbit, de grootste speler in de wearables-markt. Ook Fitbit schrijft echter niet bepaald zwarte cijfers.

Komt het tijdperk van de dedicated wearable ten einde? Het zou ons in ieder geval niets verbazen. Smartwatches – die er overigens ook al niet zo florissant opstaan – en smartphones hebben veel van de functies van de rechttoe-rechtaan fitnesstracker overgenomen. Op basis van wat wij her en der opvangen, is het voor merken zoals Fitbit en TomTom ook zeker niet eenvoudig om te concurreren met ‘echte’ fitnessmerken zoals Polar, Suunto maar ook het iets meer mainstream Garmin. Daarvoor zijn de functies vaak net wat te beperkt.

Als het tijdperk van de mainstream fitness wearable daadwerkelijk tegen zijn eind loopt, dan is het eventuele vertrek eruit van TomTom een begrijpelijke keuze. Het bedrijf heeft van nature veel meer raakvlakken met de andere takken. In Automotive is bijvoorbeeld nog genoeg te winnen. Dat zagen we tijdens ons bezoek aan Bosch enkele weken geleden. Dat bedrijf ontwikkelt samen met TomTom ‘road radar signature’, een manier om de omgeving weer te geven met behulp van radarreflecties.