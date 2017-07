Kaspersky Lab introduceert een gratis antiviruspakket

Security

Kaspersky Lab stapt ook in de trein van gratis producten en komt met een gratis antiviruspakket dat wereldwijd beschikbaar zal komen. Volgens Eugene Kaserpsky, oprichter en CEO van het bedrijf, gaat het om een basisversie van de commerciële software. Het doel van het uitbrengen van deze gratis versie, is om de kwaliteit van bescherming van alle klanten te verbeteren. Met het uitbrengen van een gratis versie kan het bedrijf veel meer malware-data gaan verzamelen en analyseren.

Kaspersky Lab brengt deze gratis versie op de markt om meer data te verzamelen. Hoe meer data het beveiligingsbedrijf kan verzamelen van potentiële malware, hoe beter het zijn klanten kan beschermen. Tegenwoordig gebruiken beveiligingsbedrijven steeds vaker machine learning voor het detecteren van nieuwe malware, de bedrijven hebben nog wel honderden en soms wel duizenden beveiligingsexperts in dienst om malware te analyseren, maar de eerste analyses worden gedaan via machine learning. Feit is echter dat hoe meer data je beschikbaar hebt, hoe beter je analyses worden.

De gratis versie van Kaspersky Lab zal beschikken over de basis die je nodig hebt om een pc te beveiligen, daaronder vallen bestands, e-mail en web antivirus, automatische updates, zelfbescherming, quarantine opties en nog een handje vol features die Kaspersky nog niet beschikbaar maakt. Alles bij elkaar is het nog best een uitgebreid pakket. Toch denkt Kaspersky niet dat de gratis versie nadelig is voor de commerciële variant, omdat ook daar veel premium features inzitten waar klanten graag voor betalen, denk hierbij aan VPN-verbinding, parental control en online betaal bescherming.

De gratis versie is nu beschikbaar in de eerste landen, dit zijn landen die deel hebben genomen aan het pilotprogramma. Begin september volgt er een tweede reeks met landen waar de software beschikbaar komt en in oktober nog een derde reeks. Nederland en België bevinden zich in de derde reeks. De gratis Kaspersky software komt hier pas in oktober beschikbaar.

Goede timing voor Kasperspky Lab

De timing voor het uitbrengen van deze gratis beveiligingssoftware kan niet beter. Het Russische bedrijf staat de laatste maanden onder druk, nadat in de Verenigde Staten werd besloten om gebruik van Kaspersky software bij de overheid te bieden. Eugene Kaspersky zou banden hebben met de Russische geheime diensten en mogelijk informatie met ze delen. Eugene Kaspersky ontkent dit en heeft inmiddels aangeboden de broncode van alle software inzichtelijk te maken voor de Amerikanen, die zijn hier nog niet op in gegaan.

Ook is de relatie tussen Kaspersky Lab en Microsoft wat vertroebeld, bij de introductie van Windows 10 heeft Microsoft geprobeerd om de beveiligingsmarkt een beetje terug te dringen op het Windows-platform. Zo werden bij de migratie naar Windows 10 alle beveiligingsproducten uitgeschakeld en werd Windows Defender standaard ingeschakeld. Ook als een licentie van een commercieel product verloopt worden deze verleng popups onderdrukt door Microsoft en wordt Windows Defender weer automatisch ingeschakeld. Microsoft heeft laten weten al geruime tijd een dialoog te voeren met de beveiligingsbedrijven om tot een oplossing te komen. Kaspersky Lab vond het allemaal wat te lang duren en diende klachten in bij de handelswaakhonden in Europa en Rusland.