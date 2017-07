Adobe stopt in 2020 met ontwikkelen Flash

Apps & Software

Adobe is overstag: het lijkt eindelijk van plan te zijn om te stoppen met Flash. Browsers als Chrome, Microsoft Edge en Safari blokkeren de software al een tijdje en nu gaat Adobe stoppen met het updaten van de software. Eind 2020 zal het gedaan zijn met Flash.

“We stoppen eind 2020 met het updaten en distribueren van de Flash Player en moedigen makers van content aan om bestaande Flash-content naar deze nieuwe open kanalen te migreren,” legt Adobe uit in een blog. Het raadt ontwikkelaars aan om over te stappen naar alternatieven als HTML5. Dat is niet alleen veiliger, maar vraagt ook minder van de batterij van de apparaten waar het op draait.

Dat Adobe stopt met de ontwikkeling van de technologie in 2020, wil niet zeggen dat het er tot 2020 niks meer mee gaat doen. Aangezien er nog een hele reeks gaming, onderwijs en videosites is dat steunt op Flash, zal de technologie tot die tijd updates blijven ontvangen. Ook partnerbedrijven als Apple, Facebook, Google, Microsoft en Mozilla blijven Flash voorlopig meeleveren in hun browsers, al proberen ze het gebruik te ontmoedigen.

Zo zal Google de komende jaren doorgaan met de ingeslagen weg en het gebruik van Flash langzaam stoppen. Microsoft heeft verder al laten weten uiterlijk eind 2019 Flash standaard uit te zetten in Edge en Internet Explorer en Mozilla stelt dat gebruikers van Firefox uiterlijk tot 2020 gebruik kunnen maken van Flash. Ondanks die ondersteuning, wordt er dus met vriendelijke doch dwingende druk aan gewerkt om ontwikkelaars te laten overstappen.

Dat het einde er nu komt, is ook iets wat al ingeluid werd door lagere gebruikscijfers. Google schreef in een blog dat het gebruik van Flash in korte tijd flink gedaald is. “Drie jaar geleden bezocht 80 procent van de desktopgebruikers van Chrome elke dag een site met Flash. Vandaag is het gebruik nog maar 17 procent en blijft het dalen.”

Flash werd in 1996 gelanceerd door Adobe, maar staat te boek als langzaam en minder veilig dan alternatieven als HTML5. De crux zit ‘m vooral in het feit dat laatstgenoemde technologie open source is en daardoor sneller en beter ontwikkeld kan worden. Het einde van Flash zat er dus al een behoorlijke tijd aan te komen en is nu dus ook door Adobe geaccepteerd.