Google ziet enterprise cloudovereenkomsten verdriedubbelen

Ondanks dat Google ervoor heeft gekozen om geen specifieke resultaten bekend te maken van zijn Google Cloud Platform, groeit deze divisie elk kwartaal fors. De divisie lijkt nu echt een momentum gepakt te hebben om fors door te groeien. De CEO van Google, Sundar Pichai, gaf enkele duidelijke hints dat het goed gaat met de cloudbusiness van Google. Het afgelopen kwartaal zou Google het aantal cloudovereenkomsten ter waarde van 500.000 dollar hebben zien verdrievoudigen, ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De drie grootste cloudspelers zijn op dit moment Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud Platform, daarna volgen nog IBM en Oracle met elk hun eigen platform. Google is van de drie grootste cloudspelers nog wel de kleinste, maar het maakt grote stappen voorwaarts. Hoe de cloudmarkt er over een aantal jaar uit gaat zien is niet duidelijk, maar deze vijf spelers blijven waarschijnlijk wel overeind.

Google brengt geen resultaten naar buiten over het Google Cloud Platform, waardoor het moeilijk is in te schatten hoe goed het nu werkelijk gaat. De reden van Google om de resultaten niet naar buiten te brengen is niet helemaal duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met het feit dat als je een dergelijk groot cloudplatform wil optuigen je eerst luttele miljarden moet investeren in datacenters en hardware, voordat je er ook geld aan gaat verdienen. Aandeelhouders zijn over het algemeen geen groot fan van enorme forse investeringen. Al mogen ze bij Google niet klagen, want ondanks de forse boete van de EU voor machtsmisbruik, boekte Alphabet nog steeds meer winst dan verwacht werd het afgelopen kwartaal.

Pichaizegt over het Google Cloud Platform dat het een indrukkende groei blijft doormaken binnen verschillende producten, sectoren en locaties. Vooral het aantal grote enterprise organisaties in gereguleerde sectoren kiezen vaker voor Google Cloud Platform. Over het momentum waarin de groei zich begeeft stelt hij dat het totaal aantal klanten met deals van meer dan een half miljoen dollar is verdrievoudigt het afgelopen kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Pichai wees verder ook op de samenwerkingen die het bedrijf heeft met Nutanix en SAP, die zorgen beide voor een extra groei van het Google Cloud Platform.