USB 3.2 is de nieuwste USB-C specificatie, want het is al zo lekker overzichtelijk

Hardware

Kennelijk wil men bij de USB 3.0 Promoter Group de eens zo overzichtelijke standaard zo ingewikkeld mogelijk maken. Dat gevoel krijgen wij in ieder geval na de aankondiging van de nieuwste versie, USB 3.2. Het betreft hier wederom een USB Type-C-connector, maar hij biedt nu ondersteuning voor “multi-lane operation”. Hiermee wordt het mogelijk om data gelijktijdig over meerdere lanes te versturen. Het gevolg is uiteraard een nog hogere snelheid.

De nieuwe USB Type-C standaard zou ons verlossen van de onduidelijkheid en allerlei verschillende kabels. Met USB Type-C hebben we één connector gekregen die zowel in smartphones als in laptops toegepast wordt, afhankelijk van wanneer fabrikanten beslissen om over te stappen. In de praktijk is het echter alleen maar minder overzichtelijk geworden. USB Type-C omvat namelijk zeer veel verschillende soorten.

Zo hebben we op verschillende smartphones gezien dat de USB Type-C aansluiting soms wordt gecombineerd met het verouderde USB 2.0. Op computers zien we dat de poort wordt gecombineerd met USB 3.1 gen1 of gen2 , waarbij er een flink verschil is in snelheid (5 Gbit/s of 10 Gbit/s). Dan hebben we het nog niet eens over alle verschillende voltages die sommige fabrikanten gebruiken. Tot slot kun je USB Type-C met en zonder ondersteuning voor Thunderbolt 3 krijgen. Hiermee is het mogelijk om apparaten op te laden, data over te brengen en een videosignaal mee te sturen via één en dezelfde kabel.

USB 3.2

Nu komt er dus weer een nieuwe standaard, USB 3.2. Het doel van deze standaard is de snelheid te verhogen. Kennelijk is 10 Gbit/s niet voldoende voor de USB Promoter Group. De maximale snelheid van USB 3.2 wordt 20Gbit/s. Twee keer zo snel maar nog niet zo snel als Thunderbolt 3, dat maximaal 40 Gbit/s kan halen, via inderdaad dezelfde aansluiting. Daarbij biedt Thunderbolt 3 ook ondersteuning voor een videosignaal en USB 3.2 wederom niet. De nieuwe USB 3.2 standaard voegt dus eigenlijk niets zinvols toe aan het spectrum der specificaties. Het gevolg is dat we volgend jaar waarschijnlijk moeten schrijven over USB 3.3. De verwachting is dat de nieuwe USB 3.2 standaard later dit jaar wordt geaccepteerd en volgend jaar op de eerste apparaten zal worden toegepast.

Als je in de toekomst een pc koopt met een USB Type C-poort dan is dus nog maar de vraag wat de mogelijkheden precies zijn. Die lopen steeds verder uiteen en daar voegt de USB 3.0 Promoter Group gewoon nog een optie aan toe. Een partij zoals de USB 3.0 Promoter Group moet de zaken overzichtelijker maken. Dat doet het op dit moment in ieder geval zeker niet.