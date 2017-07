Trump: Apple gaat drie fabrieken bouwen in de Verenigde Staten

Business

De Amerikaanse President Donald Trump stelt dat Apple “drie grote fabrieken, mooie fabrieken” gaat bouwen in de Verenigde Staten. Om wat voor faciliteiten het zal gaan is niet bekend en ook niet waar ze mogelijk komen te staan. Volgens Trump komt de belofte van Apple CEO Tim Cook zelf.

Zoals de Wall Street Journal schrijft: “Ik sprak met [Mr. Cook] en hij heeft me drie grote fabrieken beloofd – groot, groot, groot.” Dat vertelde Trump tijdens een discussie met de krant over belastinghervormingen en zakelijke investeringen. “Ik zei, weet je Tim, tenzij je je fabrieken in dit land gaat bouwen, zie ik mijn regering niet als economisch succes. Hij belde me en vertelde dat ze het gaan doen.”

Cook vertelde in mei nog dat Apple van plan was om een investeringsfonds van 1 miljard dollar op te richten, dat geld moest steken in Amerikaanse bedrijven die ingewikkelde productietechnieken gebruiken. Ook zou zijn bedrijf programma’s gaan financieren die mensen leren te coderen om apps te kunnen bouwen.

Dat in reactie op fikse kritiek die Trump op het bedrijf uitte. Zo roept persbureau Reuters een speech van Trump in januari in herinnering: toen vertelde Trump nog dat Apple “zijn verdomde computers en dingen in dit land moet gaan bouwen”. Trump hoopt bedrijven als Apple daartoe over te halen door de belastingen flink te verlagen.

Vermoedelijk zal Apple binnenkort zelf komen met aankondigingen rond de te bouwen fabrieken. Het kan zijn dat Apple dan niet aankondigt zelf fabrieken te maken, maar juist dat toeleveranciers die productonderdelen fabriceren dat gaan doen. Zo was er recent al het verhaal dat Foxconn, een van de vaste leveranciers van Apple, een fabriek zou openen in de Verenigde Staten.

Wat het ook wordt: Apple reageerde recent al op de kritiek van Trump met verschillende cijfers die de waarde van zijn activiteiten in de Verenigde Staten illustreren. Zo stelde Tim Cook dat Apple 50 miljard dollar uitgaf in 2016 bij Amerikaanse bedrijven. Ook zou het verantwoordelijk zijn voor 2 miljoen banen in het land. 80.000 daarvan liggen direct bij Apple en de rest bij leveranciers en ontwikkelaars.