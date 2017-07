Apple gaat mogelijk zelf OLED-schermen voor iPhone ontwikkelen

Business

Het is inmiddels geen geheim meer dat Apple na 10 jaar iPhones ontwerpen, eindelijk de overstap wil gaan maken naar OLED-schermen. De geruchten doen inmiddels al lang de ronde en echte twijfel bestaat hier niet meer over. Apple heeft het maximale wel gehaald uit de LCD-schermen, de toekomst schreeuwt OLED en zelfs Apple kan daar niet langer omheen. Het probleem is echter dat er maar één leverancier is voor zo’n grote hoeveelheid OLED-schermen en dat is Samsung. Dat vind Apple geen prettig idee, daarom zou het nu zelf ook OLED-schermen willen gaan ontwikkelen en produceren.

Vanuit China en Taiwan bereikt ons het nieuws dat Apple machines heeft gekocht om zelf 2.5G OLED-panelen te produceren. Apple zou deze machines hebben gekocht van het Zuid-Koreaanse Sunic System. Apple zou begonnen zijn met de ontwikkeling van eigen OLED-technologie zodat het niet volledig afhankelijk is van Samsung voor het leveren van OLED-schermen.

De machines die Apple heeft gekocht van het Zuid-Koreaanse bedrijf, zogenaamde evaporators, zijn nog niet heel bekend in de markt. Zowel LG als Samsung kopen deze machines namelijk niet bij dat bedrijf, maar bij het Japanse Canon Tokki. Dit jaar heeft Samsung vijf sets van deze evaporators besteld bij de Japanners om de OLED-productie verder op te schroeven. Volgend jaar gaan vijf van de tien machines die Canon Tokki verscheept ook naar Samsung. LG heeft dit jaar twee evaporators gekocht van de Japanners.

Of Apple erin gaat slagen om zelf OLED-panelen te ontwikkelen en te produceren is onduidelijk. Dat het bedrijf een poging doet is in elk geval geen geheim. Je zou alleen verwachten dat het dit samen met Foxconn zou doen, de vaste productiepartner van het bedrijf uit Cupertino. Hierover wordt echter niets gemeld.