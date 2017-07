Adobe rolt per ongeluk cloudbased fotobewerkingsprogramma uit

Apps & Software

Adobe heeft een nieuw fotobewerkingsprogramma in ontwikkeling met de naam Project Nimbus. De bedoeling van Project Nimbus is dat je eenvoudig foto’s kan bewerken en dat zowel de foto’s als de aanpassingen worden opgeslagen in de cloud. Zodat je altijd en overal bij je foto’s kan en deze ook snel kan aanpassen. Het nieuwe fotobewerkingsprogramma is echter nog niet af, maar moet later dit jaar als beta beschikbaar komen. Bij Adobe zat iemand echter te slapen, waardoor de software ineens werd verspreidt naar klanten.

De nieuwe fotobewerkingsapplicatie heeft het meeste weg van een uitgeklede versie van Adobe Lightroom. Het is niet voor het eerst dat Adobe uitgeklede apps ontwikkeld van succesprogramma’s, het bedrijf heeft ook uitgeklede versies van Photoshop, Illustrator en Lightroom applicaties op mobiel beschikbaar gemaakt en zelfs op het web. Het beheer van de foto’s gebeurd dan over het algemeen via de Adobe Creative Cloud.

Met Adobe’s Project Nimbus moet er een nieuw fotobewerkingsprogramma komen dat de ingewikkelde interface van Lightroom een stuk eenvoudiger gaat maken. Verder moet de Adobe Creative Cloud vergaand worden geïntegreerd voor de opslag en het beheer van de foto’s. Heel veel informatie heeft Adobe zelf nog niet bekendgemaakt, maar dankzij een foutje weten we nu wel wat meer. Het bedrijf heeft de applicatie per ongeluk uitgerold naar Adobe Creative Cloud-klanten en hoewel dat inmiddels alweer is gecorrigeerd hebben verschillende klanten wel even screenshots van de applicatie gemaakt.

Hieruit blijkt dat er wel wat overlap is met Lightroom, zo kan je ook in Project Nimbus eenvoudig licht- en kleurcorrecties doorvoeren. Ook kan je met een brush en gradient correctie aan de gang. Andere standaard opties als kopiëren en plakken behoren natuurlijk ook tot de mogelijkheden net als een Histogram weergave. Het grote verschil is waarschijnlijk dan zowel de originele afbeelding als de aanpassingen worden opgeslagen in de cloud. Verder zou de software in staat is om zaken te herkennen in foto’s zodat je foto’s kan sorteren op objecten of personen.

De app lijkt veel weg te hebben van de iPad-versie van Adobe Lightroom. Als de app straks beschikbaar komt als beta zal Adobe duidelijk gaan maken hoe het dit product ziet, voor welke doelgroep en wat het eventuele prijskaartje gaat zijn.