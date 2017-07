Qualcomm: Apple en andere bedrijven misleiden toezichthouders

Business

Qualcomm beschuldigt Apple en andere bedrijven ervan een “gezamenlijke poging gericht op het misleiden” van markttoezichthouders te ondernemen. Er is de afgelopen tijd forse kritiek geuit op Qualcomm en zijn verdienmodel en steeds meer bedrijven nemen de strijdbijl tegen de Amerikaanse chipfabrikant op.

Dik een half jaar geleden begonnen de problemen voor Qualcomm, op het moment dat Apple het bedrijf voor 1 miljard dollar aanklaagde. De reden: Qualcomm zou te veel geld vragen voor het gebruik van zijn LTE-modems en dat moeten terugbetalen. Maar Qualcomm is het daar niet mee eens en klaagde Apple zelf ook aan. Vervolgens verbood Apple naar het schijnt zijn partnerbedrijven, waaronder Foxconn, om Qualcomm te betalen voor het gebruik van bepaalde patenten. Dat leidde er afgelopen kwartaal toe dat de licentie-inkomsten bij Qualcomm bijna halveerden en het bedrijf zijn winst zag inzakken. Qualcomm eiste dan ook een Amerikaans importverbod op bepaalde iPhones die werken met Intel-modems. Die zouden namelijk inbreuk maken op Qualcomm-patenten.

Vorige week liet een lobbygroep die onder meer uit Google, Amazon, Microsoft en Facebook bestaat, weten te vinden dat die zaak geen goede basis heeft. Volgens de lobbygroep zouden de Amerikaanse autoriteiten, indien ze het verzoek van Qualcomm zouden inwilligen, de levering van smartphones een “significante klap” toebrengen. Dat zou schadelijk zijn voor de consument, want dan zouden de leveringen van smartphones dalen.

Niet specifiek gericht op Intel

Qualcomm reageert nu dus op die kritieken. Volgens persbureau Reuters stelt Qualcomm dat het verzoek om een importverbod helemaal niet draait om Intel-chips. “Instead [it] concerns the patented technology that surrounds the Intel chips in current versions of the iPhone. Thus a ban on importing the phones would not hurt competition in the long term.” Tegelijk stelt Qualcomm: “Apple can purchase and utilize any LTE modem it chooses so long as it does not infringe Qualcomm’s asserted patents”.

Dat zou bij de Intel-chips dus wel zo zijn. Qualcomm illustreert zijn argument met de opmerking dat ook bedrijven als MediaTek, Samsung en de Marvell Technology Group zelf modemchips maken en die leveren aan andere smartphonefabrikanten. Die bedrijven maken echter geen inbreuk op Qualcomm-patenten bij de integratie van de chips in hun smartphones. Apple wel, want volgens Qualcomm is er geen iPhone zonder zijn technologie.

Apple stelt zelf in een reactie tegenover Reuters dat Qualcomm het bedrijf voorziet in “a single connectivity component, but for years have been demanding a percentage of the total cost of our products – effectively taxing Apple’s innovation”