Toyota nadert doorbraak bij ontwikkeling nieuw type batterij

Er komt een moment dat er enkel nog elektrische auto’s op de weg rijden. In Engeland mogen bijvoorbeeld vanaf 2040 geen benzineauto’s meer verkocht worden. Het moment dat er helemaal geen benzineauto’s meer over de wegen rijden ligt dus nog decennia in de toekomst, maar elke ontwikkeling op het gebied van elektrische voertuigen (en dan met name de reikwijdte) brengt het wel een stap dichterbij. Toyota stelt dat het op het punt staat een doorbraak te maken als het aankomt op de accu in elektrische voertuigen.

De Japanse autofabrikant heeft naar eigen zeggen een nieuwe batterijtechnologie ontwikkeld die veiliger is en die beschikt over een grotere laadcapaciteit dan de traditionelere lithium-ion batterij. Het bedrijf laat aan The Wall Street Journal weten dat de batterijen gebruik maken van een vaste elektrolyt, waar dat bij accu’s op dit moment meestal een semi-vloeibaar elektrolyt is. Een vast type kan volgens Toyota beter de laadcapaciteit vasthouden, maar is ook veiliger.

Het zal wel nog even duren voordat de batterijen van Toyota klaar zijn voor massaproductie. Er wordt volgens de autofabrikant op dit moment nog gekeken naar “production engineering”. De integratie in elektrische auto’s zou begin jaren twintig moeten volgen. Daarmee ligt het nog een jaar of drie, vier in de toekomst. Mocht de laadcapaciteit groter worden, is dat wel een mooie ontwikkeling.

Op dit moment blijven batterijen namelijk een belangrijke begrenzende factor bij elektrische voertuigen. De reikwijdte is niet groot genoeg, vergeleken met benzine-auto’s en daar kan een nieuw type batterij verandering in brengen. In hoeverre de accu van Toyota daar verandering in brengt is niet zeker. Zo weten we niet naar welke auto’s ze komen en of ze bijvoorbeeld goedkoper worden dan lithium ion-varianten.

Onderzoek naar nieuwe typen batterij is niet exclusief voorbehouden aan autofabrikanten. Ook technologiebedrijven steken veel geld in onderzoek hiernaar, in een poging veiligere batterijen te maken die ook langer meegaan. Problematisch bij lithium ion batterijen is bijvoorbeeld dat ze licht ontvlambaar zijn. Dat lieten de problemen met de Samsung Galaxy Note 7 vorig jaar wel zien. Of de nieuwe soort batterij van Toyota ook geschikt zal zijn voor kleinere elektronische apparatuur is overigens ook niet bekend.