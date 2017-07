BMW onthult zijn plannen met elektrische auto’s

Business

De BMW Group heeft zijn plannen met elektrische voertuigen onthuld. Het bedrijf wil niet alleen een volledig elektrische Mini bouwen, ook is het van plan een flexibel productieproces te introduceren, waardoor van elk model in principe een elektrisch of hybride voertuig gemaakt kan worden.

Het is een eerste stap in de goede richting, al denkt BMW dat zijn auto’s niet zo snel allemaal elektrisch worden. Ter illustratie: het gaat ervan uit dat het tegen 2025 tussen de 15 en 25 procent van zijn auto’s van een bepaalde type elektrische motor zal voorzien. Dat het er onder meer voor heeft gekozen een driedeurs Mini elektrisch te maken, laat wel zien dat het bedrijf elektrische auto’s relatief toegankelijk wil maken.

In 2019 zal die elektrische Mini te koop zijn. Enigszins opmerkelijk is dat het bedrijf de auto’s in Engeland zal laten bouwen, ondanks dat de Brexit tegen die tijd realiteit moet zijn. De aandrijflijn van de elektrische Mini zal in het Duitse Dingolfing en in Landshut gemaakt worden. Vervolgens worden die in de fabriek in Oxford, waar de voornaamste productiefaciliteit van de Mini ligt, ingebouwd.

De elektrische plannen van BMW zijn verder nog niet heel uitgebreid. Het heeft maar een paar auto’s op de roadmap staan die volledig elektrisch zijn: de i8 Roadster (2018), X3 crossover (2020) en iNext (2021). De verwachtingen zijn de komende tijd dus niet heel groot van BMW, maar het wil de elektrische auto of de overstap daarnaar wel zo makkelijk mogelijk maken.

Daarom ook dat het bedrijf op termijn wil dat klanten ervoor kunnen kiezen hun auto hybride of volledig elektrisch te laten maken. De productieprocessen worden de komende tijd daarop ingericht.