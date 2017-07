HP introduceert twee nieuwe Pavilion all-in-one PC’s

Hardware

HP heeft twee nieuwe Pavilion all-in-one PC’s aangekondigd. Met de nieuwe PC’s is het volgens HP niet langer nodig om compromissen te sluiten, want ze zouden voor alles gebruikt kunnen worden.

De Pavilion computers zijn zowel geschikt voor ouders als voor kinderen. Zo kunnen ouders onder andere muziek luisteren, het nieuws lezen en hun administratie doen, en kunnen kinderen eigen video’s en huiswerk maken, aldus HP.

De computers zijn beschikbaar in 24 inch en 27 inch formaat in full HD met IPS. Audio wordt verzorgd door B&O Play en de speakers beschikken over een stoffen laag om zo een helderder geluid mogelijk te maken. Daarnaast beschikken ze over HP’s privacy camera’s. Deze functie is volgens HP een must-have voor iedereen die waarde hecht aan privacy, vooral met kinderen in het huis. De webcam kan je terug in het display doen wanneer deze niet in gebruik is. Hierdoor hoef je niet langer je webcam af te plakken. Het is ook mogelijk om een infrarood camera toe te voegen. Deze beschikt over gezichtsherkenning middels Windows Hello, waarmee je de machines kunt unlocken.

Met een dikte van 8,5 mm (op het dunste punt) is het display 40 procent dunner dan dat van de vorige generatie Pavilion alles-in-één computers. De computers zijn zo dun omdat alle hardware verwerkt zit aan de onderkant van de computer. De nieuwe Pavilion’s beschikken over de laatste Intel Core i CPU’s en de 27 inch versie is een van de eerste computers met Intel’s Optane Memory. De all-in-one PC’s beschikken ook over een touchscreens en het scherm kan versteld worden. Een Radeon 530 grafische kaart kan toegevoegd worden voor activiteiten die meer grafische kracht nodig hebben.

Door de vele verschillende configuraties, zijn niet alle prijzen bekend van de nieuwe Pavilion all-in-ones. Wel weten we dat de startprijs van de computers 750 dollar bedraagt.