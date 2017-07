SK Hynix boekt hoogste kwartaalwinst ooit

Business

SK Hynix heeft een erg succesvol tweede kwartaal achter de rug. Het bedrijf boekte namelijk haar hoogste kwartaalwinst ooit. Dit heeft de Zuid-Koreaanse chipfabrikant te danken aan de grote vraag naar geheugenkaarten.

SK Hynix zegt 3,057 biljoen won, oftewel 2,7 miljard dollar, in operationele winst in het tweede kwartaal te hebben geboekt. Hiermee is de operationele winst met 24 procent gestegen in vergelijking met het vorige kwartaal. De operationele winst van vorig kwartaal was destijds nog het hoogste voor SK Hynix. Ook boekte het bedrijf 6,69 biljoen won in omzet, wat tevens het hoogste tot nu toe is. SK Hynix zegt de resultaten van het tweede kwartaal te danken te hebben aan de goede markt, waarin de prijzen van geheugenkaarten zijn gestegen.

Het aantal geleverde DRAM’s steeg met drie procent, terwijl de prijzen van DRAM’s met 11 procent stegen in vergelijking met het vorige kwartaal. Het bedrijf verwacht dat de vraag naar DRAM’s in servers zal blijven aanhouden in de tweede helft van het jaar. Flashgeheugen aan de andere kant werd zes procent minder verkocht, hoewel de prijzen met acht procent stegen. SK Hynix verwacht dat de vraag naar NAND weer zal stijgen in de herfst door het grote aantal nieuwe telefoons dat dan op de markt komt.

In de tweede helft van het jaar hoopt het bedrijf haar marktpositie te behouden met een portfolio dat zich richt op servers en mobiele apparaten. Deze segmenten zullen naar verwachting nog lang het gros van de vraag naar chips leiden. Het bedrijf breidt haar portfolio daarom uit met een 72-laags 3D NAND chip, waarmee 32GB aan geheugen opgeslagen kan worden.

SK Hynix is één van de bedrijven die hoopt Toshiba’s chipdivisie over te nemen. Met deze aanwinst zou het bedrijf mogelijk nog meer omzet kunnen draaien. Ze zijn echter niet de enige die interesse hebben. Het is dus nog maar de vraag of ze het over zullen nemen.